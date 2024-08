Nieuw Belgisch klimtalent? Lore De Schepper wint klimproloog in Ronde van de Toekomst voor vrouwen

Is er een nieuw Belgisch klimtalent opgestaan? Lore De Schepper heeft de openingsproloog in de Ronde van de Toekomst voor vrouwen gewonnen. De 18-jarige Belgische versloeg het Canadese talent Isabella Holmgren na 2,1 kilometer klimmen. De Schepper is uiteraard ook de eerste leidster.

Net als de mannen rijden de vrouwen momenteel hun Ronde van de Toekomst. Dat doen ze in dezelfde gaststeden. Terwijl de mannen al aan hun 4e koersdag zaten vandaag, begonnen de vrouwen pas vandaag.



Waar Jarno Widar op La Rosière net naast de overwinning greep, was het voor een jonge Belgische wel prijs. In de klimproloog van 2,1 kilometer aan gemiddeld net geen 7% toonde Lore De Schepper zich de snelste.



De 18-jarige De Schepper haalde het met 1 seconde voorsprong op het Canadese talent Isabella Holmgren. Nienke Vinke finishte voor Nederland als derde op 12 seconden.



De Schepper rijdt normaal gezien voor AG Insurance - Soudal waar ze dit jaar al van zich liet spreken met de zege in de Grand Prix Féminin de Chambéry. Ze is ook Belgisch kampioene in het veld bij de beloftes.



Zo lijkt er na bergkoningin Justine Ghekiere een nieuw Belgisch klimtalent opgestaan. Kan ze dat deze week nog bevestigen?



De Ronde van de Toekomst voor vrouwen duurt nog tot zaterdag. Vorig jaar was Shirin van Anrooij de beste.