Na winst in proloog, nu 3e in bergrit: Lore De Schepper blijft meedingen in Ronde van de Toekomst vrouwen

Krijgen we deze week de ontbolstering van Lore De Schepper?



De 18-jarige renster van AG Insurance - Soudal won gisteren al de klimproloog in de Ronde van de Toekomst voor vrouwen, vandaag zocht ze naar bevestiging in de eerste pittige bergrit.



En opnieuw was De Schepper een vaste waarde in de voorposten. Na een uitputtingsslag op de laatste beklimming moest onze jonge landgenote slechts twee renners voor zich dulden.



De Franse Marion Brunel won de rit en nam de leiderstrui van onze landgenote over. Op 34 seconde volgde de Canadese Isabella Holmgren, die De Schepper 16 tellen voor was.



Dit trio palmt meteen ook de virtuele podiumplaatsen van het klassement in:

1. Marion Brunel in 2u15'13"

2. Isabella Holmgren +16"

3. Lore De Schepper + 31"