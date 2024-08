VIDEO - Het moment waarop Wout van Aert beseft dat hij net naast de overwinning greep: "F*ck"

In spanning moest Wout van Aert het verdict van de vijfde Vuelta-rit afwachten: was hij nu eerste of toch tweede geworden? Enkele minuten na de aankomst sijpelde het spijtige nieuws dan toch binnen. Terwijl de mannen van winnaar Pavel Bittner begonnen te juichen, vloekte onze landgenoot luidop. Bekijk het moment hier.