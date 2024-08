Nét niet voor Wout van Aert: Pavel Bittner klopt onze landgenoot na millimetersprint in de Vuelta

Met het blote oog was het niet te zien. Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege in de Vuelta aan "coming man" Pavel Bittner moeten afstaan. Na een zenuwslopende millimetersprint leek onze landgenoot zijn jump verkeerd in te schatten. Van Aert hield zijn concurrent voor het groen, Kaden Groves, wel weer achter zich.

Een publiciteitsstunt die voor bijzondere plaatjes zal zorgen. Rit 6 wordt op gang geschoten in een lokale Carrefourwinkel, van waaruit een tocht van goed 3.700 hoogtemeters in het winkelmandje van de renners belandt. Niet met de allerzwaarste kost bergop en dus wenkt misschien wel een eerste kans voor de aanvallende klanten.

Het is al van 2013 geleden dat Tsjechië nog eens mocht vieren in de Ronde van Spanje. Leopold König en Zdenek Stybar waren toen de voorgangers van Pavel Bittner, en ook na Stybar strandde een Belg op plek 2. Philippe Gilbert ging Wout van Aert voor in die rol.

Als twee honden vechten om een been ... Topfavorieten Wout van Aert en Kaden Groves lieten hun ploegen heel de dag werken, maar het was een andere snelle man die er met de zege vandoor ging. De 21-jarige Tsjech Pavel Bittner sprintte nipt naar zijn eerste zege in een grote ronde. Vreugde bij DSM-Firmenich PostNL.

Het was duidelijk dat Wout van Aert en Kaden Groves wilden sprinten op deze bloedhete dag. Vlakker dan dit wordt het dan ook niet in de Vuelta, een niet te missen kans voor de snelle mannen. Nog voor de tussensprint zat het avontuur van het vluchtersduo er dus al op. Die eerste krachtmeting werd nipt gewonnen door Groves, voor Van Aert. En dan voor echt in de straten van Sevilla. De lead-out voor Groves verliep soepel, maar het duurde iets te lang voor de Australiër zelf aanging. Zo kwamen Van Aert en Pavel Bittner met meer snelheid van achteruit: weg waren ze. Op het frontale beeld leek Van Aert het net te gaan halen. Al snel volgde de bevestiging van het tegendeel: sprinter-in-vorm Bittner ging er met de dagwinst vandoor, met een banddikte verschil. Van Aert loopt door zijn tweede plaats wel weer wat uit op concurrent voor de groene trui Groves, die zelf nog derde werd. Al zal hij toch vooral balen om het nipte en verrassende verlies in deze massasprint.

Bakken en braden in de oven van Spanje, bij temperaturen tegen de 40 graden. In de eerste van vijf ritten in Andalusië zorgde de verwachte hitte voor een lage gemiddelde snelheid. Met Ibon Ruiz en Txomin Juaristi probeerden andermaal enkel de kleinere Spaanse ploegen de massasprint te ontlopen. Visma-Lease a Bike en Alpecin-Deceuninck namen hun verantwoordelijkheid en leidden het peloton.

Voor Bittner is het zijn derde profzege, na twee zeges in de Ronde van Burgos voor deze Vuelta.



“Het is ongelooflijk, enkele dagen geleden behaalde ik mijn eerste profzege en ik kan het niet geloven.", is hij nog aan het bekomen in het flashinterview.



Bittner beloonde het harde werk van zijn ploeg. “Als je dit jaar bekijkt en ook de vorige jaren al, zie je dat er elke keer hard gewerkt wordt. Ook in de finale heeft de ploeg hard gewerkt."

"Om dan Wout te verslaan in een lange sprint, is gek want Wout is een van de beste sprinters in een lange sprint.”

“Ik vertelde de ploeg dat we het konden doen vandaag, ik geloofde in mezelf. Toen de kans daar was, opende ik mijn sprint en ging ik vol naar de finish. Op een of andere manier heb ik het toch gedaan.”

De vorige ritzege voor Tsjechië in de Vuelta was 11 jaar geleden. Nu krijgen Stybar en König een opvolger. “Om als Tsjech in mijn eerste Vuelta meteen te winnen, is ongelooflijk. Hopelijk is dit het begin voor het Tsjechische wielrennen naar de top.”

“Ik zie mezelf niet als sprinter, maar als klassieke renner. We zullen zien wat de toekomst brengt.”