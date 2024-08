Op zijn 16e te ongeduldig voor Anderlecht, nu pronkt hij op alle Italiaanse voorpagina's: wie is Samuel Mbangula?

Maandagavond is Samuel Mbangula een veelgebruikte zoekterm na zijn straffe debuut bij Juventus . Bij Belgische jeugdtrainers doet hij ongetwijfeld een belletje rinkelen, voor het grote publiek is hij sinds 19 augustus 2024 een verrassende nieuwkomer.

Op de beelden is te zien hoe Standard-spelers anno 2012 keuvelen met een klein mannetje in RWDM-jas. Zou Michy Batshuayi toen vermoed hebben dat het enthousiaste ventje zou scoren in de enige grote voetbalcompetitie waar Batsman dat nog niét deed?

Zijn passie voor het spelletje ontdekte Mbangula in het Brusselse, het gros van zijn opleiding kreeg het sprintwonder met Congolese roots bij Club Brugge.

Toch bleek België al snel te klein. Een opvatting die hem gevormd heeft tot de speler die hij vandaag is.

"Hij heeft in Italië tactisch - off the ball, zoals het genoemd wordt - enorme stappen gezet. Daar zie je echt de Italiaanse opleiding in", gaat Swerts voort.

"Ik sta in nauw contact met Juventus. De club was erg lovend over zijn voorbereiding, waarin hij hard werk verrichtte. Die bevestiging kreeg ik ook op het beeldmateriaal dat me toegestuurd werd."