"Hij heeft meteen getoond dat hij er kort op zit": met Hasi als shockeffect wil "hunkerend" Anderlecht weer prijs pakken

vr 28 maart 2025 13:44

Geen ploeg zo veelbesproken als Anderlecht tijdens de interlandbreak. David Hubert buiten, Besnik Hasi aangesteld als coach en Jan Vertonghen die zijn afscheid aankondigde... Veel ruis vlak voor de slotshow van het seizoen, maar vergeet niet dat paars-wit nog kans maakt op twee prijzen. "Als we in een goede flow geraken, kan er heel veel", blikt Mats Rits vooruit bij onze reporter Sammy Neyrinck.



Wéér weken van de waarheid voor Anderlecht. De Brusselaars schoven net voor de Champions' Play-offs onverwacht hun trainer David Hubert opzij. Een niet te miskennen signaal: paars-wit wil hoger mikken dan die voorlopige vierde plaats.

"Maar of het écht van moeten is? Wij voelen alvast niet meer druk dan anders. Bij Anderlecht wordt er altijd verwacht te winnen", vertelt een ontspannen Mats Rits aan de vooravond van de finale showdown.

Rits keert zondag voor de eerste play-offwedstrijd terug naar het Jan Breydelstadion, waar hij even smaakmaker was, maar ook dat lijkt van de middenvelder af te glijden. "De play-offs zijn lang, maar het is belangrijk om met een goede prestatie meteen in een juiste flow te geraken. Kijk naar Club Brugge vorig jaar... We willen eerst en vooral de kloof verkleinen en dan kunnen we nog ver komen."



Hasi is heel direct en durft dingen te benoemen. Wanneer hij vond dat een pass anders gegeven had moeten worden, zal je het wel horen. Mats Rits

Met Besnik Hasi als nieuwe coach wil paars-wit meer dan een bijrolletje spelen in de eindfase. De trainer lijkt alvast meteen zijn stempel gedrukt te hebben.

"Iedereen kent hem ondertussen, hé", glimlacht Rits. "Hij heeft al meteen getoond dat hij er echt kort op zit. En dat hij al wel eens durft te roepen."

Het verhoopte schokeffect voor RSCA? "We weten meteen waar hij voor staat. Het is gewoon ook een coach met veel grinta. Zowel op de training als tijdens de wedstrijd laat hij dat zien. En dat verwacht hij ook van ons."

"We waren nog geen enkele keer compleet op training en hebben het tactische dus nog niet volledig kunnen bespreken, maar hij hamert wel echt op die overgave van ons. Hij is heel direct en durft dingen te benoemen. Wanneer hij vond dat een pass anders gegeven had moeten worden, zal je het wel horen."

Toch is het geen evidente timing voor de coach en de ploeg. Veel tijd heeft Hasi niet om zijn ploeg op scherp te zetten. "Een trainer komt natuurlijk liever aan het begin van het seizoen om dan stelselmatig zijn accenten in de ploeg te slijpen. Maar goed, het is nu zo, en we zullen er met z'n allen wel iets moois van maken."



Voor Vertonghen