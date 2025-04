Trotse Brugse burgemeester kijkt uit naar start van Ronde: "Zou graag een foto hebben met Van Aert en Pogacar"

Brugge maakt zich op voor de start van de Ronde van Vlaanderen. Burgemeester Dirk De fauw verwacht zondag zo'n 30.000 wielerfans in en om de startzone. "We zijn blij dat we de Ronde mogen ontvangen."

In Brugge worden vandaag nog de laatste voorbereidingen getroffen voor de start van de Ronde van Vlaanderen. Die zal zondag een massa volk naar de binnenstad lokken. "Alles samen verwachten we zo'n 30.000 mensen. Koers zit in het DNA van de Vlaming", vertelt burgemeester Dirk De fauw aan Sporza.

Een massa volk, maar De fauw is er gerust in. "Onze politie weet heel goed hoe ze met een grote massa moet omgaan. "Crowd control" zit dankzij het voetbal in de vingers van onze politie."

De fauw glimt van trots dat de Ronde van Vlaanderen zondag in zijn stad van start gaat. "De Bruggelingen zijn heel fier dat de Ronde weer in Brugge is. De straten zijn versierd en het leeft hier echt."

"We hebben een goede regeling met Antwerpen waarbij we afwisselend de start organiseren. We moeten elkaar niet beconcurreren, wel samenwerken. Dus we zijn heel blij dat we om de 2 jaar de Ronde mogen ontvangen."

De Brugse burgemeester mag zondag ook het startschot geven. En hij heeft nog een stiekeme wens. "Vorige keer heb ik bij de start met een aantal renners een foto kunnen maken. Nu zou ik toch graag een foto hebben met Wout van Aert en Tadej Pogacar", glimlacht De fauw.