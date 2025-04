2 jaar geleden was hij dé Ronde-zondebok, nu doet Pool voor het eerst verhaal van beruchte val: “Durfde telefoon niet opnemen”

"Het liefst wil ik vergeten wat er toen gebeurd is. Het was absoluut niet expres en het kon iedereen overkomen."

2 jaar nadat hij aan de schandpaal was genageld, spreekt Filip Maciejuk voor het eerst over de massaval die hij veroorzaakte in de Ronde van Vlaanderen.

"Ik deed wat een stuk of twintig andere renners voor mij deden. Alleen haalde ik het net niet."

De Pool was in de aanloop naar de Oude Kwaremont op een stukje asfalt naast de weg gaan fietsen om op te schuiven in het peloton. Maar plots hield het asfalt op en kwam hij in het gras terecht.

Maciejuk reed vervolgens in een plas water, verloor zijn evenwicht en werd weer in het peloton geslingerd. Het gevolg: de helft van het peloton smakte tegen het asfalt.

Van Aert kwam er vanaf met een bebloede knie, Wellens was het grootste slachtoffer met een sleutelbeenbreuk.