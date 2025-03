"Hij komt élke training": Mike Penders deelt hoe "onbeschrijflijke" steun van opa voor zijn doorbraakseizoen zorgde

do 27 maart 2025 20:07

Eigenlijk kan het seizoen van zijn grote doorbraak niet meer stuk, maar Mike Penders zou maar wat graag meteen de titel pakken met Genk. Dit jaar werd de 19-jarige doelman de vaste waarde tussen de palen. Toch heeft hij sportief wat moeilijkere momenten achter de rug. "Gelukkig is er dan mijn opa, die élke training van me bijwoont", deelt Penders.

Het jaar van zijn grote doorbraak. Dat is het seizoen 2024-2025 vooral voor doelman Mike Penders. Sinds januari staat het 19-jarige toptalent van KRC Genk vast tussen de palen. Toch moest hij daarvoor eerst een bittere pil slikken. "In het begin van het seizoen maakte de club de keuze voor Van Crombrugge", doet Penders het verhaal. "Dat is even jammer, maar ik probeer dan snel de klik te maken." "Ik had respect voor die keuze, dus vroeg ik om bij Jong Genk te spelen om mijn wedstrijdritme vast te houden. Uiteindelijk heb ik mijn plaats afgedwongen bij de A-ploeg. Dat is niet makkelijk." Maar Penders gaf het een plek, knokte terug en mag nu een gooi doen naar zijn eerste titel op het allerhoogste niveau.

Mike Penders en zijn opa, die er altijd is.

Onverwaardelijke steun van opa

Gelukkig heeft Penders zelfs in de allermoeilijkste momenten zonder speelminuten een rots in de branding: zijn opa. "Hij komt élke training kijken", fonkelen de jonge doelman zijn ogen. "Het is een genot om hem erbij te hebben. En ook hij geniet ervan om zijn benen eens te strekken." Al is het een dagelijks gebaar dat meer betekent voor Penders: "Hij is een van de redenen waarom ik het allemaal doe. Om alle grote momenten - zoals mijn transfer naar Chelsea - met hem en de familie te kunnen delen, is onbeschrijflijk." En ook zijn ploeggenoten genieten van de aanwezigheid van grootvader Penders - die stiekem wel eens durft te snoepen van de éclairs, die de verliezers van een spelletje latje-trap na training moeten trakteren. "Maar dat heeft hij goedgemaakt door zelf al eens een doos mee te nemen", lacht Penders.

Iedereen wil onze positie in het klassement, dus mogen we groot dromen. Mike Penders

De afgelopen maanden is de man van Maasmechelen niet meer weg te denken bij Genk, dat op zijn beurt een mooie bonus verzamelde richting play-offs. "Iedereen wil onze positie in het klassement, dus mogen we groot dromen", zegt Penders over de kloof van 4 punten met Club. "Dit is het moment waar het om draait. Onze ambitie is niets minder dan de titel." "Kick ik daarop? Natuurlijk! Het is een kinderdroom die uitkomt. Van dat tikkeltje extra adrenaline kan ik wel genieten." En wat als de Limburgers hun eerste titel pakken sinds 2019? "Dan volgt een groot feest!", lacht Penders zijn tanden bloot. Hoogstwaarschijnlijk inclusief een carnavalshit links of rechts, die de sfeermaker uit zijn hoofd kent.