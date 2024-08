Jonge Belg beleeft knalstart bij Juventus: Samuel Mbangula scoort en geeft assist in ijzersterke debuutmatch

Het volgende Belgische goudklompje is opgedoken. Samuel Mbangula (20) maakte vanavond zijn debuut in de hoofdmacht van Juventus en stond na amper 20 minuten - als eerste Belgische doelpuntenmaker ooit bij Juve - al op het scorebord. In het slot deelde hij als bekroning van een sterke partij ook nog een assist uit.

Meteen je stempel drukken, heet dat dan.



De Belgische belofte Samuel Mbangula verscheen vanavond verrassend aan de aftrap in de seizoensopener van Juventus, maar bewees meteen waarom Thiago Motta hem op z'n 20e voor de leeuwen gooide.

Na 20 minuten pakte de 20-jarige winger uit met een klasseflits. Hij sneed naar binnen, dolde wat met de verdediging en krulde het leer daarna fraai in de verste hoek. Het allereerste Belgische doelpunt voor de Oude Dame was zo een feit.



En op het einde van de partij werd het nog wat mooier: Mbangula kapte weg van zijn man en verlegde het spel slim naar de overzijde. Cambiaso bedankte en knalde het leer van buiten de 16 in doel.



Van podiumangst was dus duidelijk geen sprake bij onze landgenoot. Straf, want tot vandaag had hij geen ervaring in een eerste elftal. Mbangula vertrok 4 jaar geleden al bij Anderlecht, toen nog als 16-jarige knaap. Daarvoor had hij ook al jeugdjaren gespendeerd bij grote rivaal Club Brugge.



Bij Juventus kwam de kwieke dribbelaar vorig seizoen nog uit voor de beloften - net als bij de Rode Duivels -, maar in de voorbereiding maakte hij indruk op nieuwe hoofdcoach Thiago Motta.

Vandaag werd hij de 4e Belg die minuten maakte voor Juve, na Koni De Winter, Daouda Peeters en Joseph Nonge.



Nu lijkt Mbangula helemaal vertrokken, wie weet hebben we binnenkort een nieuwe vedette bij de Rode Duivels.