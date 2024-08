"Ober" Wout van Aert bedankt team voor steun: "Zelfs als ik niet in mezelf geloofde..."

In de sprint hadden ze gewerkt voor hem, maar 's avonds knapte Wout van Aert het "vuile werk" op. Als ober met dienst schonk hij de glazen champagne in om te klinken op zijn eerste ritzege in de Vuelta. Bij zijn toast had hij alleen maar mooie woorden voor zijn ploegmaats.

"Dit is een speciale dag voor mij", opende Wout van Aert. "Een speciale dag voor ons allemaal. We hebben al vroeg in de Vuelta een etappe gewonnen, dus dit is een goede start."

"Voor ons team was dit een jaar vol tegenslagen. Maar zelfs als ik niet meer in mezelf geloofde, stond er altijd een team achter me dat me steunde en in me geloofde."

"Dit is meer dan ooit een succes van jullie allemaal. Iedereen heeft vandaag 100 procent geweldig werk verricht."

"Laten we dit vieren en het niet als vanzelfsprekend beschouwen", besloot Van Aert.