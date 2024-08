Eindelijk! Wout van Aert maakt een einde aan zijn zegedroogte in de Vuelta

De kop is eraf voor Wout van Aert in de Vuelta. Na een derde en een tweede plaats, heeft onze landgenoot vandaag het hoogste schavotje opgeëist. In zijn rode leiderstrui zette hij een oplopende massasprint naar zijn hand. Voor Van Aert is het zijn eerste zege sinds Kuurne-Brussel-Kuurne.

"Eindelijk!"



Met die woorden en met zijn kamerbrede glimlach liet Wout van Aert er geen twijfel over bestaan. In Castelo Branco werd zijn geduld beloond en boekte hij eindelijk zijn zege van de verlossing.



In een oerklassieke sprintersrit hadden Visma-Lease a Bike en Alpecin-Deceuninck de krachten gebundeld om het op een tweede sprint te laten uitdraaien.



In de hellende slotfase was de ploeg van Kaden Groves wellicht net iets te gretig, ook omdat Victor Campenaerts met een late uitval het plannetje had verstoord.



De laatste loods van de Australische groene trui viel een beetje stil, waarna Van Aert anticipeerde en zelf de regie van de sprint in handen nam.



Groves zat een fractie gevangen langs de dranghekken en moest in de achtervolging.



Die draaide op niets uit. De groene trui kwam nauwelijks dichter bij de rode trui.



Als een albatros - een verwijzing naar zijn ritzege in de Tour van 2022 in Calais - viel een hele last van zijn schouders.

Van Aert wint, is steviger leider en is ook eigenaar van het groen. Het rood zal hij morgen afstaan, maar voor de puntentrui doet Van Aert uiteraard een goeie zaak.