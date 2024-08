Vast zegegebaar als leider? 'Albatros' Van Aert viert net als in gele trui na Vuelta-ritwinst

Als een albatros vloog Wout van Aert vandaag in de Vuelta over de finish na zijn overwinning in de rode trui. Een zegegebaar dat Van Aert al eens maakte toen hij in de gele trui won in de Tour de France. Zijn vast overwinningsgebaar vanaf nu of enkel als leider in een grote ronde?

Bij de start van de rit dacht Wout van Aert al aan de Tour van 2022 toen een reporter hem de flashback voorschotelde.

In dat jaar reed hij in het geel rond na 3 2e plaatsen. In de leiderstrui won hij in Calais de 4e rit.



"Net zoals toen eerst de leiderstrui en dan ritwinst? Dat zou mooi zijn", lachte Van Aert voor de rit. "Want achteraf bleek het een succesvolle Tour."



Het bleken profetische woorden, want hij liet vandaag iedereen achter zich. Toen hij over de lijn kwam, leek hij nog terug te denken aan die overwinning in Calais.



Net zoals toen kwam hij als een albatros over de finish.



Volgen er nog zeges in deze Vuelta voor 'albatros' Van Aert? In de Tour van 2022 won hij alvast 3 ritten.