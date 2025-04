Gebrek aan efficiëntie breekt Charleroi zuur op tegen Leeuwarden

sleutelmoment

In het begin van het vierde kwart kwam het kantelpunt. Spirou Basket slaagde er niet in om zijn aanvallen af te maken—de bal wilde maar niet vallen. Leeuwarden, daarentegen, bleef scherp en verhoogde de intensiteit zowel in verdediging als in aanval. Terwijl Spirou worstelde om tot scoren te komen, liep LWD Basket gestaag verder uit, wat uiteindelijk leidde tot een beslissende voorsprong.