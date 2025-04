Manchester United bereikt nieuw dieptepunt tegen Newcastle, dat dankzij 9 op 9 Champions League ruikt

Voor de 14e keer dit seizoen heeft Manchester United verloren in de Premier League. Deze keer botste het op een sterk Newcastle, dat de Red Devils met 4-1 naar huis stuurde. Balverlies van de bezoekers lag bijna altijd aan de basis. Qua punten is het nu al zeker het zwakste seizoen ooit van Manchester United. Met nog een match achter de hand komt Newcastle zowaar op één punt van plek 3.

Kort voor rust viel de goal wel voor de Red Devils. Alejandro Garnacho mikte de bal netjes laag in doel, via de paal. Het bleek het laatste hoogtepunt van de bezoekers.

Geen Andre Onana , dat was het opvallende nieuws voor de match. Na zijn halve flaters in de Europa League gaf coach Amorin de doelman van Manchester United wat “tijd om mentale rust te zoeken”.

Na rust bolde de trein van Newcastle weer vlotter en stokte de machine van Manchester United nog wat meer. Harvey Barnes profiteerde twee keer in een kwartier: van 1-1 naar 3-1.

Eerst liep hij in tegenstelling tot de bezoekende verdedigers gretig naar een aflegger van Murphy. Iets voorbij het uur nam hij het leer over na balverlies. Zijn afwerking met een schot in de bovenhoek mocht er zijn.

De kelk was nog niet leeg. Een dramatische pass van Bayindir lag aan de basis en kapitein Bruno Guimarães legde de eindstand vast 4-1.

Voor Newcastle komen de drie punten van pas in de strijd om de Champions League-tickets (top 5). Het staat vooraan in een peloton tussen plek 3 en 7.