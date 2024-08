Wout van Aert dolblij met eerste zege sinds februari: "Het was al even geleden, dit voelt zo goed"

ma 19 augustus 2024 18:20

Derde, tweede, eerste. Iedere dag schoof Wout van Aert een plekje op in de rituitslagen van deze Vuelta. Na 3 dagen heeft onze landgenoot zo zijn eerste zege te pakken. En die deed duidelijk deugd bij onze landgenoot. "Mijn team zette me perfect af in de finale en dat gaf me vertrouwen om het af te maken", blikte hij achteraf terug.

Gedaan met die vervelende droogte. Na bijna een halfjaar is Wout van Aert vandaag nog eens met een zege aan de haal gegaan. De laatste keer dat dat lukte? Kuurne-Brussel-Kuurne in februari. "Het was al even geleden dat ik mijn armen in de lucht mocht steken", reageerde onze landgenoot dan ook opgelucht na de streep. "Dit voelt zo goed." Gisteren werd Van Aert nog geklopt door Kaden Groves, vandaag had hij een plannetje om dat te vermijden. "Ik heb de rollen omgedraaid", analyseerde hij zijn positie in de sprint. "Ik heb mijn sterkte gebruikt en ben vroeg vertrokken. Ik denk dat ik hem zo wel wat verraste. Ik ging zelfs voor het bord van de 200 meter. Het was een aankomst bergop, maar met veel snelheid. Dit was de perfecte sprint voor mij."

Ik voelde me gisteren al goed en dat was vandaag opnieuw zo, ook al was het nog warmer. Wout van Aert