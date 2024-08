José De Cauwer zag hoe Van Aert (letterlijk) vleugels kreeg: "En er komt nog een pak etappes aan voor hem"

di 20 augustus 2024 06:14

Een last viel van zijn schouders. Na een 3e en een 2e plaats was het gisteren eindelijk prijs voor Wout van Aert. Zijn zege in de rode leiderstrui zorgde voor een slaak van opluchting, ook bij José De Cauwer. Als cocommentator zag hij hoe gelukkig Van Aert was met zijn overwinning. "Hij was zo blij dat het aanstekelijk werd."

De albatros steeg eindelijk nog eens op. Het was van 25 februari geleden, maar Wout van Aert heeft opnieuw zijn handen in de lucht mogen steken. Het deed zo veel deugd dat hij nog eens zijn befaamde vogelviering van onder het stof haalde. Voor een renner van het kaliber van Van Aert lijkt 6 maanden dan ook een eeuwigheid. José De Cauwer merkte hoe opgelucht onze landgenoot was na de finish.



"Het was een grote 'oef'. Niet alleen bij hem, ook bij zijn volgers en supporters. Want er is toch al veel gebeurd dit jaar. Hij ging en zou dit jaar een grote klassieker winnen, maar daar werd een ferme streep door getrokken door die val in Dwars door Vlaanderen."



"Daardoor heeft hij zijn hele programma moeten omgooien en ging hij alsnog naar de Tour, waar het net niet lukte om zijn 10e ritzege te pakken. Op de Olympische Spelen lukte het wel met een mooie bronzen medaille in het tijdrijden."



Hij heeft de puntjes op de i gezet met zijn ritzege in de rode trui. José De Cauwer

"Dan trok hij door naar de Vuelta met een voor hem, denk ik, teleurstellende 3e plaats in de tijdrit. De dag erna werd hij 2e en pakte hij de rode trui, maar was hij nog altijd niet tevreden volgens mij."



"Nu heeft hij wel de puntjes op de i kunnen zetten met zijn ritwinst in de rode trui. Dan krijg je vleugels en dat er was er ook aan te merken. Hij was zo blij met zijn overwinning dat het aanstekelijk werd. Ik kan me voorstellen dat hij superblij is, want het is niet zo evident als het lijkt."



"We verwachten allemaal dat hij wint, dus dan komt er nog wat extra druk bij kijken. Vandaar ook die enorme blijdschap. Ik denk trouwens dat hij er nog meer gaat winnen. Er komt nog een pak mooie etappes aan voor hem."

De lach van Van Aert spreekt boekdelen.

Groen als doel