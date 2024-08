Duitser toont onvrede met middenvinger, Italiaan profiteert 6 kilometer lang en wint in Ronde van de Toekomst

De 2e rit in lijn in de Ronde van de Toekomst heeft opnieuw voor een overwinning voor een vluchter gezorgd. De Duitser Ole Theiler sprong op 6 kilometer van de finish weg en kreeg de Italiaan Crescioli mee. Die weigerde om over te nemen, maar versloeg Theiler wel makkelijk in de sprint, tot onvrede van de Duitser. De Deen Henrik Pedersen blijft leider.

In de derde rit van de Ronde van de Toekomst moesten de renners 170 kilometer afleggen tussen Mouchard en Plateau d'Hauteville. De laatste 30 kilometer waren gekruid met 2 hellingen, eentje van 4e en eentje van 3e categorie. Na de top van de laatste klim moesten nog 10 golvende kilometers afgelegd worden.



Een groep van 7 renners had moed geput uit het exploot van Pedersen gisteren en wilde vanuit de vlucht voor de overwinning strijden. Maar het peloton hield de koplopers wat dichter dan gisteren en na de slotklim werden de koplopers ingerekend.



Op 6 kilometer van de finish zag de Duitser Ole Theiler zijn moment gekomen. Hij profiteerde van een rustiger moment in het peloton en viel aan. De Italiaan Ludovico Crescioli zag het gevaar en sprong fluks naar de Duitser toe.



In het peloton kwam er geen controle en het duo nam al vlug een mooie voorsprong. De 2 zouden het tot aan het einde uitzingen. In de sprint versloeg Crescioli zijn medevluchter met overmacht. De Duitser had dan ook de hele tijd op kop gesleurd zonder een overname van de Italiaan. Aan de finish toonde de Duitser zijn onvrede door zijn middenvinger op te steken richting de Italiaan.



De Deen Henrik Pedersen blijft leider in het algemeen klassement, Tim Rex zal ook morgen de bergtrui dragen.