Thierry Henry stapt op als bondscoach van Frans beloftenelftal om persoonlijke redenen

Thierry Henry stopt als bondscoach van de Franse nationale beloftenploeg. Dat maakte de Franse voetbalbond vandaag bekend. Henry loodste zijn team nog naar een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Parijs, maar hangt die job nu aan de haak door persoonlijke redenen.

Thierry Henry was sinds augustus vorig jaar aan de slag in eigen land. Het contract van de 47-jarige voormalige spits liep nog tot 2025, maar hij besloot dat om persoonlijke redenen niet uit de doen.

Op de Olympische Spelen in Parijs eerder deze maand, leidde de voormalige assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels zijn ploeg naar een zilveren medaille. In de finale was Spanje met 5-3 te sterk.

"Ik wil het FFF (de Franse voetbalbond, red.) en bondsvoorzitter Philippe Diallo bedanken voor deze geweldige kans. Zilver behalen op de Olympische Spelen voor mijn land zal een van de meest trotse momenten van mijn leven blijven", vertelt Henry.

De FFF zal snel op zoek moeten gaan naar een opvolger. In september al moeten de Franse beloften twee kwalificatiewedstrijden spelen voor het EK in 2025, tegen Slovenië en Bosnië-Herzegovina.