Olympisch voetbaltoernooi is voor Spanje na beklijvend duel met gastland Frankrijk

De finale in het olympisch voetbaltoernooi tussen gastland Frankrijk en Spanje is uitgedraaid op een absolute topwedstrijd. Frankrijk kon na een zinderend duel in extremis nog verlengingen uit de brand slepen, maar het was Spanje dat uiteindelijk aan het langste eind trok. Het is voor Spanje de eerste gouden medaille in een teamsport sinds de Spelen van 1996.