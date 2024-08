Last minute opgetrommeld, maar nu wel bergkoningin van de Tour: "Justine Ghekiere is tot veel in staat"

ma 19 augustus 2024 07:16

De Tour de France Femmes stond eigenlijk zelfs niet op haar planning. Maar dat hield Justine Ghekiere niet tegen om na de Giro ook in de Tour de bolletjestrui te veroveren. Het past perfect in haar knotsgekke weg naar de wielertop. "En ze kan nog veel meer", weet ploegleidster Jolien D'hoore.

De riem kon er nu toch wel even af? Justine Ghekiere had tussen de Giro, waarin ze zich tot bergkoningin had gekroond, en de Olympische Spelen amper drie dagen "adempauze" gehad. Een feestje na de bronzen medaille voor Lotte Kopecky was dan ook verdiend. Ook nu duurde de rust niet lang. Omdat kopvrouw Ashleigh Moolman Pasio nog niet hersteld was van haar valpartij in de Ronde van Catalonië, zag AG Insurance - Soudal geen andere optie dan Ghekiere nog last minute op te trommelen.

Geen verkeerde gok. "We wisten dat ze in goeden doen was", zegt ploegleidster Jolien D'hoore. "Dat had ze al bewezen op de Spelen in dienst van Kopecky."

"Omdat ze zo last minute werd opgeroepen, kwam ze ook heel relaxed aan in de Tour. Dat was misschien haar voordeel. Ze was mentaal heel relaxed." "Ze had één doel: de bollentrui proberen te halen. We zijn rustig begonnen, maar elke dag werd ze sterker en sterker. Dat typeert Justine." Het begon met een prijs voor de strijdlust, daarna volgden nog beloningen met een ritzege én de bolletjestrui.

"Er is meer dan Kopecky"

Lotte Kopecky gaat vaak met de aandacht lopen in het Belgische vrouwenwielrennen, maar nu staat de schijnwerper eens op Ghekiere gericht. Meer dan terecht, vindt D'hoore. "Ik hoop dat mensen beseffen dat dit iets groots is. Het is de Tour de France Femmes, een grotere wedstrijd bestaat er niet. Het is echt fenomenaal hoe ze heeft gereden." "Er is meer dan Kopecky. Lotte staat terecht in the picture, maar op de achtergrond laten nog heel wat rensters mooie dingen zien. Niet alleen Justine Ghekiere en Julie Van de Velde, maar ook Fleur Moors en Lotte Claes bijvoorbeeld. Er zit heel wat aan te komen."

We gaan in de toekomst zeker proberen mee te spelen voor een podium in het rondewerk met Justine. Jolien D'hoore