"Deze fouten kunnen niet op dit niveau": Ruben en Ine kijken naar SD Worx na dramatische ontknoping van de Tour

ma 19 augustus 2024 06:11

Hoe zenuwslopend kan een apotheose van een grote ronde zijn? Kasia Niewiadoma won gisteren de Tour de France Femmes na een slotrit die niemand snel zal vergeten. Demi Vollering was het kind van de rekening na een mislukte coup. Ruben Van Gucht en Ine Beyen blikken terug: "Na haar val heb je nooit meer die glunderende Vollering gezien. Het is alsof de Tour daar al verloren was in haar hoofd."

Ruben: "Is het onmogelijke gebeurd? Demi Vollering heeft de Tour de France Femmes verloren." Ine: "Ik dacht, met vele anderen, tijdens de slotdag dat Vollering nog zou winnen. Maar zoals we haar zondag gezien hebben, blijf ik erbij dat de kwaaltjes na die valpartij van enkele dagen geleden groter zijn dan ze heeft laten blijken." Ruben: "Vollering wint niet. Voor aanvang van de Tour zou dit onmogelijk geweest zijn." Ine: "Zonder die val donderdag zou het ook echt onmogelijk geweest zijn." Ruben: "Je kan het niet anders dan een verloren eerste plaats noemen. Wie moet zich dat het meeste aanwrijven?" Ine: "De ploeg en de ploegleiding. En Demi in eerste instantie zelf, want als je valt, dan moet je dat zelf communiceren." "Blijkbaar wisten ze dat in de ploeg niet meteen. Lorena Wiebes had iets geels zien liggen, Blanka Vas en Niamh Fisher-Black waren ook in de buurt." "Daar heeft Vollering heel veel belangrijke seconden verloren. Die val moet een enorme impact gehad hebben, maar het duurde te lang voor ze weer vertrokken was."

Zoals we Vollering zondag gezien hebben, blijf ik erbij dat de kwaaltjes na die valpartij van enkele dagen geleden groter zijn dan ze heeft laten blijken. Ine Beyen

Ruben: "Er is toen niet of te weinig gewacht. Er is niet voldoende gecommuniceerd. En dan heb je ook nog het verloop van de slotrit." Ine: "Ja ... Er zaten 4 rensters van SD Worx-Protime in de kopgroep. Als Vollering had overgestoken, dan zouden ze met z'n vijven in de vallei naar Alpe d'Huez gezeten hebben." "Maar je ziet op een bepaald moment dat dat niet zal lukken. Je merkt dat het op niets zal uitdraaien en dan moet je als ploegleiding toch kunnen schakelen?" "Vollering had zich dan kunnen laten inlopen of had zich moeten sparen voor Alpe d'Huez en dan had ze niet zo vroeg aangevallen." "Het zou een ander verhaal geweest zijn, want nu heeft ze in de vallei in haar eentje heel veel werk verzet."

Ruben: "Wordt een pijnpunt in de ploeg blootgelegd: tactisch snel kunnen schakelen en de situaties juist inschatten?" Ine: "En niet of fout communiceren ... Natuurlijk: als je de beste ploeg bent, dan lig je ook het meeste onder vuur. Maar het zijn fouten die op dat niveau niet mogen worden gemaakt." Ruben: "Vollering verlaat deze ploeg. Door sommigen wordt haar vertrek aangehaald als een verklaring waarom er niet of minder gewacht werd na de val." Ine: "Dat vind ik minder van tel. Ze rijdt voor deze ploeg en ze wordt door SD Worx betaald." "We hebben ook gezien hoe Vollering zelf werkte voor Wiebes in de sprints. Enkel tijdens de val liep het fout, maar ik denk niet dat dat te maken heeft met haar transfer."

Dat het niet wachten na de val verklaard kan worden door de transfer van Demi Vollering? Dat vind ik minder van tel. Ze rijdt voor deze ploeg en ze wordt door SD Worx betaald. Ine Beyen

Ruben: "Hoe groot is de dreun voor Vollering? Moet ze hier een tijdje van herstellen?" Ine: "We kennen haar: Demi trekt zich heel snel iets aan en is mentaal misschien iets minder sterk dan iemand anders." "Ze is er wel enorm in gegroeid, maar na haar val heb je nooit meer die glunderende Demi gezien. Het is alsof de Tour daar al verloren was in haar hoofd." "Het zal een enorme dreun zijn. Niet alleen nu, ook voor de rest van het seizoen. Hopelijk kan ze resetten richting het WK. Dan zal ze er wel staan."

"Gunfactor voor Niewiadoma"

Ruben: "Over naar de winnares. De eindzege van Katarzyna Niewiadoma is terecht?" Ine: "Zeker en vast. Ze heeft het geel gegrepen toen haar tegenstander gevallen is. Je doet dat liever op een andere manier, maar op Alpe d'Huez heeft ze zo goed als geen tijd verloren tegenover Vollering." "Ze waren allemaal aan elkaar gewaagd en Niewiadoma trekt aan het langste eind." Ruben: "Springen haar karakter en doorzettingsvermogen er voor jou het meeste uit?" Ine: "Het is geen veelwinnares, maar Kasia heeft dit jaar de knop omgedraaid na haar zege in de Waalse Pijl. Dat heeft haar veel gedaan op mentaal vlak." "Ze blijft rustig en ze blijft de zaken in perspectief plaatsen. Dat kan Vollering soms iets minder."

Ik denk dat dit een klik zal geven bij Niewiadoma. Ze is 29 en haar beste jaren breken nu aan. Ze is vertrokken voor enkele jaren. Ine Beyen

Ruben: "Zullen we later praten over een Niewiadoma voor en na deze Tour?" Ine: "Ik denk dat dit een klik zal geven. Ze is 29 en haar beste jaren breken nu aan. Ze is vertrokken voor enkele jaren. Ze zit goed bij haar ploeg, privé gaat het goed. Ze heeft het goed op een rijtje." "Het is ook een fantastisch figuur. Ze geeft mooie interviews. Je zal haar niet snel betrappen op momenten waarbij ze zich druk maakt. Je kan haar niets verwijten. Er is bij haar concurrentes ook een gunfactor." Ruben: "Ze koerst ook aantrekkelijk. Soms keert dat zich tegen haar, want ze reed ook vaak een beetje dom. Maar ze is attractief en ze toont zich." Ine: "Ze is inderdaad niet altijd even verstandig, maar ze weet perfect waarmee ze bezig is."

"Een zegen voor het vrouwenwielrennen"

Ruben: "Wat vind je van de Tour van de Belgen?" Ine: "Fantastisch. Ik denk aan Justine Ghekiere, Julie Van De Velde en Lotte Claes. De Belgen hebben de Tour echt wel gekleurd. Ik geef 8,5." Ruben: "Is dit de meest bijzondere Tour de France Femmes sinds de wedergeboorte?" Ine: "Toch wel. We hebben echt koers gezien met vrouwen die aan elkaar gewaagd waren." "Ploegen namen initiatief en maakten het elkaar moeilijk. Deze Tour is een zegen geweest voor het vrouwenwielrennen."