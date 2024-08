Tonali mag na 10 maanden schorsing vanaf 28 augustus weer voetballen voor Newcastle

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) schorste Tonali voor 10 maanden. De maximumstraf was 3 jaar, maar omdat hij goed meewerkte me de autoriteiten kreeg hij strafvermindering.



De 24-jarige middenvelder gokte op de duels op het moment dat hij er speelde. Hij zette wel altijd in op overwinningen van zijn team.



Begin mei kreeg de Italiaanse international er nog een voorwaardelijke schorsing van 2 maanden bovenop van de Engelse voetbalbond (FA), omdat hij ook in Engeland de gokregels van de FA had overtreden.



Maar het einde van zijn straf komt stilaan in zicht. Newcastle bracht vandaag naar buiten dat het over 2 weken zover is.



Tonali miste bijna het volledige seizoen in de Premier League, dat Newcastle als zevende afsloot, en ook Euro 2024 in Duitsland, waar Italië in de 1/8e finales roemloos werd gewipt door Zwitserland.



Hij mist nog de eerste twee competitieduels tegen Southampton en Bournemouth, want de Premier League vat komend weekend aan.