Drama voor Demi Vollering: leider verliest bijna 2 minuten na zware val, "niet oké dat punt niet aangeduid stond"

Op zes kilometer van het einde ging het helemaal mis. In de snelle en zenuwachtige finale van de vijfde rit kwam het peloton massaal ten val. Een van de slachtoffers was leider Demi Vollering, die met een gescheurde broek verder kon rijden, maar bijna 2 minuten verloor. De Nederlandse is zo haar leiderstrui kwijt.

Vollering was zichtbaar aangeslagen na haar val. Bij het losrijden na de finish zat de Nederlandse bijna in tranen op de fiets, nadat ze getroost werd door het team.

Na afloop liet ploeggenote Mischa Bredewold zich uit over de val van haar kopvrouw: "Het was echt niet oké dat dat punt niet aangeduid was", vond ze. "Of ik al met Demi gebabbeld heb? Neen, er valt niets te zeggen, voorlopig."

Voor ploegleider Danny Stam was de val van zijn gele trui een donderslag bij heldere hemel.

"Het was een hele dag vrij saai en dan hoor je in de slotkilometers plots dat er een valpartij was. We kregen alleen door dat het SD Worx was, niks over de gele trui. Tot onze verbazing stond Demi daar. Dan moet je zo snel mogelijk weer op de fiets kruipen en naar de finish toe."

Dat er weinig ploeggenotes waren om Vollering naar de streep te helpen, was voor Stam geen item.

"Mischa - een goeie tijdrijdster - was op dat moment de enige die iets kon toevoegen. Toen iedereen zich goed en wel realiseerde wat er aan de hand was, waren we al op 3 kilometer van de finish. Dan is het zaak om gewoon nog anderhalve kilometer te knallen."