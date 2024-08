Tour Femmes: SD Worx-Protime wint met Vas, maar gevallen Vollering verliest geel aan Niewiadoma

do 15 augustus 2024 15:54

Tour de France Femmes Etappe 5 Vlak 152.5 km 12:07 Bastenaken - 16:00 Amnéville Blanka Vas einde 0 20 40 60 80 100 120 152.5

De 5e rit heeft de Tour de France Femmes op zijn kop gezet. Bij een massale valpartij in het slot ging leidster Demi Vollering onderuit en verloor veel tijd. De Poolse Katarzyna Niewiadoma rook haar kans en ging met een elitegroepje naar de streep. Blanka Vas won de spurt, een pleister op de wonde van SD Worx-Protime. Niewiadoma is de nieuwe gele trui, Vollering verloor een kleine 2 minuten.

Rit 5 in de Tour de France Femmes in een notendop Winnares van de dag Blanka Vas verrast met haar allereerste ritzege in de Tour de France Femmes. Door de val in de slotfase werd ze gepromoveerd van knecht naar afwerker. Zo neemt ze revanche voor de verloren medaille op de Olympische Spelen. Daar verloor ze de sprint voor zilver tegen Kopecky en Vos. Verliezer van de dag Er is een lach, maar ook een traan bij SD Worx. Kopvrouw Demi Vollering kwam ten val in volle finale en verloor heel wat tijd. De Nederlandse moest even bekomen met pijn aan haar bips, maar vertrok opnieuw. Met de boniseconden erbij pakt nieuwe leidster Niewiadoma vandaag 1'53". Volgende rit Vanaf morgen worden de beklimmingen wat langer. Op weg naar Morteau liggen 5 beklimmingen. La Roche du Pretre (7 kilometer aan 4,6%) is de zwaarste helling. De laatste 7,5 kilometer zijn wel vlak.

Van de Velde toont zich

Een heuvelachtige etappe richting Frankrijk begon nog vrij rustig. Er waren wat aanvalspogingen, maar niemand kon echt een kloof uitbouwen. De laatste 90 kilometer waren zwaar, te zwaar voor Charlotte Kool. De Nederlandse loste vroeg op een helling, kwam heel even terug, maar moest er daarna definitief af. Ondertussen ontstond vooraan een kopgroep, met de Belgische Julie Van De Velde Samen met Loes Adegeest en Fem van Empel trok ze op pad. In het peloton was er niet meteen organisatie. Het drietal kreeg van het peloton een maximale voorsprong van 2’45”. Het zag er even benard uit, maar SD Worx-Protime beperkte de schade. Het haalde alles uit de kast om Lorena Wiebes in een kansrijke positie te brengen.

Lach en traan bij SD Worx

Zo was de samensmelting onvermijdelijk en leek het een massasprint te worden in Amnéville. Maar daar bracht een plotse valpartij verandering in. In een verraderlijke bocht gingen een paar rensters onderuit en dat zorgde voor een kettingreactie. Het belangrijkste slachtoffer was Demi Vollering. De geletruidraagster tastte aan haar bips en bleef lang staan. Uiteindelijk vertrok de Nederlandse toch, maar terugkeren was onmogelijk. Ondertussen veranderde de koerssituatie volledig. Het peloton was versnipperd en de vlucht werd gegrepen. Slechts 8 rensters gingen de laatste 2 kilometer in. Katarzyna Niewiadoma en Kristen Faulkner probeerden nog te verrassen met een aanval, maar zonder succes. Het werd een sprint met 4 en daarin trok Blanka Vas, ploeggenote van Demi Vollering aan het langste eind. De gele leiderstrui is nu voor Niewiadoma. Vollering, die met een gescheurde broek over de streep kwam, staat nu op 1’19”.

Vas: "Ik had geen idee wat er achter ons gebeurde"

Blanka Vas: "Het is zot, ik kan het niet geloven. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit had ik niet verwacht. Ik voelde me heel slecht tijdens de rit, maar Lorena zei: geloof in je zelf. Ik had geen idee wat er achter ons was gebeurd. Dit is toch wel een zege met gemengde emoties. In de finale wist ik dat ik Faulkner niet mocht laten gaan. Ik heb dezelfde fout gemaakt op de Spelen. Ik was echt aan het afzien, maar na de laatste helling wist ik dat ik een goede kans had om te winnen."

Niewiadoma: "Ritzege was leuker geweest"

Kasia Niewiadoma: "Ik ben nog ontgoocheld dat ik de rit niet won. Het zou geweldig geweest zijn om beide te hebben. Een ritzege zou meer voldoening gegeven hebben. De trui doet ons wel dromen. Velen dromen ervan om deze te dragen. Ik heb de val niet gezien. Wij waren vooraan en in goede positie. Zo zaten we voor wat er is gebeurd. Iedereen is al eens betrokken geweest bij een val. Soms heb je geluk dat het gebeurt in het begin, soms niet. 1'20" voorsprong is niets, maar het kan genoeg zijn."

Van de Velde: "Fem vroeg om samen te vertrekken"

Julie Van de Velde: "In het begin van de koers was het zo technisch en het ging zo snel. Ik wist dat mijn koers pas begon vanaf kilometer 57. Fem (van Empel) vroeg of we samen konden vertrekken. Toen zag ik een gat en kregen we een heel sterke kopgroep. In het begin was het even doorduwen om weg te geraken, maar ik denk wel dat we alle drie nog iets over hadden. Ik had niet het gevoel dat we vertraagden. Als alle sterke ploegen de handen in elkaar slaan, dan wordt het moeilijk."

Uitslag Rit 5 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Blanka Vas 3:46:51 Team SD Worx - Protime SDW 2 Katarzyna Niewiadoma +0 Canyon - SRAM Racing CSR 3 Liane Lippert +0 Movistar Team MOV 4 Kristen Faulkner +0 EF - Oatly - Cannondale EOC 5 Emma Norsgaard Bjerg +8 Movistar Team MOV 6 Lucinda Brand +11 Lidl - Trek LTK 7 Cédrine Kerbaol +11 Ceratizit - WNT Pro Cycling Team WNT 8 Lorena Wiebes +28 Team SD Worx - Protime SDW 9 Marianne Vos +28 Team Visma - Lease a Bike TVL 10 Évita Muzic +28 FDJ - SUEZ FST meer tonen naam resultaat ploeg 1 Katarzyna Niewiadoma 11:27:29 Canyon - SRAM Racing CSR 2 Kristen Faulkner +19 EF - Oatly - Cannondale EOC 3 Puck Pieterse +22 Fenix - Deceuninck FED 4 Cédrine Kerbaol +47 Ceratizit - WNT Pro Cycling Team WNT 5 Juliette Labous +56 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 6 Thalita de Jong +1:04 Lotto - Dstny Ladies LDL 7 Shirin van Anrooij +1:07 Lidl - Trek LTK 8 Pauliena Rooijakkers +1:08 Fenix - Deceuninck FED 9 Demi Vollering +1:19 Team SD Worx - Protime SDW 10 Liane Lippert +1:20 Movistar Team MOV meer tonen