Mathieu van der Poel had "geen supergevoel" en zoekt geen excuses: "Maar ik ben niet zo gezond geweest na E3"

Een vierde recordzege is niet voor dit jaar. Mathieu van der Poel (30) was zoals altijd op de afspraak, maar hapte naar adem bij de laatste passage over de Oude Kwaremont. Een valpartij verminderde zijn kansen, maar de Nederlander speelde geen verstoppertje: "Ik was niet goed genoeg."

De val op weg naar de Eikenberg, op 125 kilometer van de finish, speelde daar een rol in. Of toch niet?

Van der Poel leek af en toe te worstelen met zijn positionering. Zo zat hij op de tweede Kwaremont, waar Pogacar zijn duivels ontbond, veel te ver.

"Ik werd net voor de Kwaremont in de kant gereden en ik moest van ver komen. Het viel voor de rest op zich wel mee."

In de finale kwam het viertal geen centimeter dichter. "De sterkste zat vooraan, hé. Dat is bijna altijd de renner die als eerste bovenkomt op de Kwaremont."

"Het is vrij duidelijk wie vandaag de sterkste was. Ik was niet goed genoeg. Nogmaals: ik had nooit echt een supergevoel en zat van ver op de limiet. Met ervaring en wilskracht heb ik me op het podium geknokt."

Wat later kwam de Nederlander bij onze collega's van de NOS met een mogelijke verklaring voor het feit dat hij geen 100 procent was.

"Ik ben niet zo gezond geweest na de E3, dat speelt wel mee. Een beetje verkouden geweest. Maar ik was zeker niet de enige - er zijn veel renners ziek geweest. Ik ga het zeker niet als excuus gebruiken."

Een 4e zege en het record is dan misschien voor volgend jaar? "Iedereen zegt dat die 4e overwinning heel makkelijk komt. Maar dat dachten ze bij de vorige mannen met 3 stuks ook (grijnst). Wie weet blijft het bij 3, maar daar ben ik heel trots op."

Maar eerst volgt zondag een herkansing in Parijs-Roubaix. "Dat is een minder harde koers, al heb je daar ook wat geluk nodig."