De Vuelta anders bekeken: een blauwdruk van Pogacar, ingangsexamens en de tweets van De Gendt

za 17 augustus 2024 08:20

Peper en zout in deze Vuelta dankzij Skjelmose, Del Toro en De Gendt?

Het parcours van deze Vuelta en de favorieten hebben we de voorbije dagen besproken, maar deze Ronde van Spanje bewaart nog enkele opvallende bouwstenen. Een greep uit het aanbod: de sprinters zijn met het blote oog niet te zien, een Mexicaanse stier wil brullen en een verjongingskuur hangt in de lucht.

1. Met uitsterven bedreigd in deze Vuelta: geen sprinters aan de start

Het werd maanden geleden na de parcoursvoorstelling al met een diepe zucht gezegd: de sprinters krijgen in deze Vuelta slechts 1 kans. Lichtjes overdreven? Toch niet, want enkel in de 5e etappe naar Sevilla blijft het aantal hoogtemeters beperkt tot zo'n 2.000. Als je weet dat we in Madrid afklokken op 60.000 hoogtemeters, dan is zo'n "milde route" hoogst uitzonderlijk in deze editie. Je moet dus met een vergrootglas zoeken naar snelle mannen in het peloton: Kaden Groves, Bryan Coquard, Corbin Strong, Pavel Bittner, Arne Marit en uiteraard Wout van Aert. Die laatste is op schattenjacht en krijgt op papier, tijdritten inclusief, een zevental kansen op dagsucces. Elke dag zijn er valkuilen bij de vleet, maar een sterke Van Aert moet al die bananenschillen kunnen verteren. Als er dan toch één sprinter niet gevloekt heeft bij het bestuderen van het routeboek, dan is het Van Aert wel.

2. 22 Belgen met een missie

Van Aert en Marit zijn de snelle mannen van het Belgische legioen, dat in deze editie uit 22 strijders bestaat. Dat is het hoogste aantal sinds 1984. Lang niet alle Belgen zijn gebonden aan ploegtactieken en heel wat vrijbuiters kunnen hun vleugels uitslaan tussen Lissabon en Madrid. De punchaankomsten zijn spek voor de bek van Quinten Hermans en Dylan Teuns, een trosje met onder meer Vito Braet en William Junior Lecerf zal zich willen onderscheiden tijdens hun eerste grote ronde.

3. Vrije rol voor Laurens De Plus?

Ineos Grenadiers legt zijn boontjes te week op Carlos Rodriguez en Thymen Arensman, maar met een Belgische bril is vooral de rol van Laurens De Plus interessant. "Pluski" heeft nog een eitje te pellen met de Vuelta. Vorig jaar kwam hij ten val in de spekgladde ploegentijdrit in Barcelona, waardoor zijn Ronde van Spanje nog voor het einde van de eerste dag al voorbij was. Na zijn uitstekende Dauphiné gaf De Plus al aan hoe hij stiekem hoopte op bewegingsvrijheid in de Vuelta. Gaat die wens de komende weken in vervulling?

4. Goeie herinneringen voor Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks maakte vorig jaar een gigasprong met zijn 8e plaats in zijn eerste grote ronde. De nog altijd maar 21-jarige klimmer charmeerde met een 5e plaats op de Tourmalet en een 7e plaats op de Angliru, maar de Vuelta had de relatie met Bora-Hansgrohe anderzijds ook helemaal onder het vriespunt gebracht. Uijtdebroeks zocht en vond een uitweg bij Visma-Lease a Bike, waar zijn eerste jaar voorlopig veel ontnuchteringen heeft gebracht. Zijn Giro was veelbelovend tot een coronabesmetting hem een halt toeriep. Na een veel te ambitieuze rentree in de Ronde van Zwitserland heeft Uijtdebroeks zijn batterijen kunnen opladen en staat hij in deze Vuelta als meesterknecht van Sepp Kuss aan de start. Hij krijgt van zijn team "een vrije rol" en mikt "op een zo goed mogelijk klassement", maar in het leerproces van Uijtdebroeks kan het misschien geen kwaad om zich volledig weg te cijferen en veel te leren bij een team dat de eindwinnaar kan aanleveren?

5. Drietand van Lotto-Dstny

Lotto - Dstny is met een fraai gezelschap afgezakt naar Lissabon. Het Belgische bloed - 5 van de 8 geselecteerde renners zijn landgenoten - brandt van ambitie. Victor Campenaerts wil zijn ploeg en zichzelf een mooi afscheidscadeau schenken. Hij kan zijn hattrick in de grote rondes vervolledigen. Thomas De Gendt begint zaterdagavond aan de laatste grote ronde (nummer 25) van zijn carrière. De afscheidnemende De Gendt berekende al dat de 20e rit zijn 500e etappe in een grote ronde wordt. "Ik zal mijn best doen om die te winnen", schreef hij op X over die koninginnenrit. Na de Clasica San Sebastian voorspelde De Gendt ook nog dat ploegmakker Lennert Van Eetvelt een rit zal winnen in de Vuelta. De eindwinnaar van de UAE Tour werd vorige zaterdag 3e en wil de komende weken ontdekken waar zijn limieten liggen als klassementsman.

6. Del Toro zoals Pogacar?

Ook zonder Tadej Pogacar heeft UAE Team Emirates een sterrenensemble opgetrommeld voor deze Ronde van Spanje. Naast kopstukken als Adam Yates en Joao Almeida debuteert Isaac Del Toro op 20-jarige leeftijd. Het explosieve Mexicaanse stiertje wordt links en rechts vergeleken met zijn Sloveense ploegmaat en we weten allemaal hoe Pogacar presteerde in de eerste grote ronde van zijn carrière. In de Vuelta van 2019 won Pogacar prompt 3 ritten en werd hij 3e in het eindklassement. Hij deed dat bovendien een jaar nadat hij de Ronde van de Toekomst had gewonnen. Voor wie in zijn geheugen zit te graven naar de eindwinnaar van de Tour de l'Avenir vorig jaar: zoek het niet te ver.

Isaac Del Toro won dit jaar al in zijn debuutkoers, de Tour Down Under.

7. De jeugd van tegenwoordig

Voor heel wat jonge profs is de Vuelta de ideale leerschool, maar met 60.000 hoogtemeters is het lessenpakket dit jaar bijzonder stevig tijdens de instapcursus.

Dat schrikt goudhaantjes zoals Van Eetvelt, Mattias Skjelmose, Antonio Tiberi, Matthew Riccitello, Max Poole en Florian Lipowitz geenszins af. Duikt een van hen bij het ingangsexamen in het gat dat de afwezige Pogacar en co. laten?