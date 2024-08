Na Giro-tegenslag krijgt Cian Uijtdebroeks vrije rol naast Kuss in Vuelta: "We hopen voor hem op top 10"

zo 11 augustus 2024 10:26

Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) mag in de Vuelta voor de 2e keer dit jaar zijn pijltjes richten op een een klassement in een grote ronde. Ondanks de aanwezigheid van titelverdediger Sepp Kuss in de Vuelta-ploeg krijgt Uijtdebroeks een vrije rol.

Snotterend en hoestend moest Cian Uijtdebroeks 3 maanden geleden de Giro verlaten door ziekte. Een klap, want onze 21-jarige landgenoot prijkte op dat moment op de 5e plek in het algemeen klassement. "Cian had toen echt ver kunnen komen", blikt ploegleider Grischa Niermann terug op die opgave. "Hij had normaal tot het einde kunnen meedoen voor die top 5." Maar Uijtdebroeks zou Uijtdebroeks niet zijn als hij na die anticlimax zijn focus niet meteen zou verleggen naar een ander doel: de Vuelta. "Cian is enorm gemotiveerd en zal een goede Vuelta rijden", voorspelt Niermann. "Maar hij is nog altijd jong en we mogen hem niet te veel druk opleggen."

In de Giro droeg Cian Uijtdebroeks de witte jongerentrui.

Wisselende rol in Vuelta?

De voorbereiding van Uijtdebroeks op de Vuelta verliep vlekkeloos met een hoogtestage van 3 weken in Tignes vorige maand. Maar in de Ronde van Burgos ging het afgelopen week eventjes mis in de 2e etappe. "Cian was net als Sepp Kuss betrokken bij de massale valpartij. Hij heeft zeker last gehad van zijn verwondingen, maar niet in die mate dat hij plots een vraagteken was geworden voor de Vuelta." Daags na zijn val maakte Uijtdebroeks indruk op de slotklim met een snedige demarrage. "Dat bevestigde dat hij op schema zit in zijn voorbereiding op de Vuelta."

Als Kuss plots aan de leiding zou staan, zou het kunnen dat de rol van Cian verandert. Grischa Niermann (ploegleider Visma-Lease a Bike)