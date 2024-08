Veiliger zonder oortjes? Zware val in Ronde van Polen stelt UCI-experiment aan de kaak: "Het is een farce"

wo 14 augustus 2024 19:53

Met de beperking van het gebruik van oortjes hoopt de Internationale Wielerunie veiligere wedstrijden te organiseren. Maar is het tegendeel niet waar? Een zware valpartij in de Ronde van Polen, waarbij een renner lang moest wachten op hulp, zet de discussie op scherp. "Het was chaos vandaag."

Toch niet weer in de Ronde van Polen? De rittenkoers waarin Bjorg Lambrecht in 2019 om het leven kwam en Fabio Jakobsen een jaar later zijn doodsmak maakte, werd vandaag opnieuw opgeschud door een zware val. In de afdaling richting aankomstplaats Duszniki Zdrój liep het mis in de kopgroep. De Nederlander Pepijn Reinderink sukkelde in de gracht, de Fransman Nicolas Debeaumarché lag dan al roerloos tegen de grond. De renner van Cofidis werd naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend, maar volgens Franse media was hij wel bij bewustzijn na zijn akelige val en had hij last van zijn rug en schouder.

Slechts twee renners met oortje

Het incident veroorzaakte heel wat ophef. Niet alleen duurde het lang voor Debeaumarché hulp kreeg, de wedstrijdjury kon het peloton ook moeilijk waarschuwen voor de gevaarlijke situatie. De Internationale Wielerunie UCI experimenteert in de Ronde van Polen namelijk met een beperking van het gebruik van oortjes om de veiligheid te verbeteren. Volgens de recent opgerichte veiligheidsorganisate SafeR zouden oortjes de renners afleiden. Bovendien zou het gevaarlijke situaties in de hand werken omdat renners op gevaarlijke punten worden aangespoord om naar voor te komen. Daarom mogen in Polen slechts twee renners per ploeg een oortje dragen. En of dat daadwerkelijk veiliger is, is nu voer voor discussie. De wedstrijdjury riep via de radio wel op om "voorzichtig te zijn" na de valpartij in Polen, maar dat betekende dat de twee renners met een oortje maar een minuutje hadden om hun ploegmaats te waarschuwen voor de gevaarlijke situatie. Niet evident in volle koers.

"Chaos" en "een farce"