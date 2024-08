José De Cauwer ziet met "outstanding" Thibau Nys nieuwe Belgische veelwinnaar opstaan: "Hier blijft het niet bij"

wo 14 augustus 2024 18:17

Wie of wat stopt Thibau Nys? Als het 21-jarige talent ergens zijn zinnen op zet, lijkt de tegenstand er momenteel aan voor de moeite. Ook José De Cauwer kijkt met grote ogen naar de zegereeks van onze landgenoot: "Hij rijdt met een rust rond die je normaal alleen bij anciens vindt."

José De Cauwer moest voor een afspraak de baan op. Maar in de wetenschap dat de Ronde van Polen rond 5 uur vanmiddag arriveerde, wachtte de Sporza-commentator net iets langer om in zijn auto te stappen. Thibau Nys had dan ook aangekondigd dat hij deze etappe omcirkeld had. José zou allerminst spijt krijgen. Met groot machtsvertoon reed Nys naar zijn tweede ritzege in Polen, nummer zeven al dit seizoen. Kleppers als Diego Ulissi, Magnus Sheffield en Jonas Vingegaard hadden geen antwoord klaar. "Het wordt alsmaar straffer", vindt De Cauwer. "Omdat iedereen wéét wat er gaat gebeuren, maar niemand er iets tegen kan doen. Het is willen, maar gewoon niet kunnen." "Thibau Nys heeft een specialiteit en is daar simpelweg outstanding in. Het lijkt alsof de rest - en dat zijn toch niet de minsten - fouten maakt, maar op dit domein is gewoon niks te doen tegen Thibau."

Waar eindigt het?

Volgens De Cauwer omdat Nys naast een geweldig eindschot ook steeds de juiste keuzes maakt. Ongeacht de omstandigheden. "Die cool van Thibau ... Dat is fantastisch. De sprint wordt aangetrokken voor hem - door Pedersen, hé - en hij zit daar rustig op zijn metertje te kijken. Wanneer hij even overruled wordt, denk je 'oei'. Maar Thibau schuift rustig mee en timet zijn laatste sprint perfect." "Dat is echt zoals uit het boekje. Met dit voorbeeld zou je naar jeugdkoersen kunnen gaan over hoe je een eindsprint aanpakt. Positioneel goed zitten, niet panikeren en vertrouwen in jezelf. Het zijn eigenschappen die je normaal aan anciens toedicht, maar Thibau is nog maar 21. Chapeau!" En dat ligt heus niet alleen aan de goeie genen, weet De Cauwer. Nys dwingt zijn succes ook zelf af met een hoge trainingsarbeid en professionaliteit.

"Zijn vader Sven vertelde deze week in een interview nog dat zijn zoon enorm met de zaak bezig is. Je zou het soms niet denken omdat Thibau altijd zo relaxed overkomt, maar hij is meer met de koers bezig dan vele anderen samen."

Je had Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Philipsen en Tim Merlier. Maar nu ook zeker Thibau Nys. José De Cauwer