BOIC blikt terug op de Olympische Spelen met "beste resultaat in 100 jaar": "Dit is de nieuwe maatstaf"

De Olympische Spelen van 2024 in Parijs zitten erop. Met 10 medailles en 23 olympische diploma's blikt de Belgische delegatie tevreden terug op een geslaagde editie van deze Spelen. "Dit is het beste resultaat in 100 jaar", jubelt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

"Ons doel is om beter te doen dan in Tokio." Dat was vooraf de boodschap en uitgesproken hoop van Jean-Michel Saive en Cédric Van Branteghem, respectievelijk de voorzitter en CEO van het BOIC.

Missie geslaagd. Met 10 medailles deden de Belgische atleten beter dan de 7 stuks in Tokio.

"Ik sta hier met een fantastisch gevoel. We hebben de prestaties behaald waarop we gehoopt hadden", aldus een glimlachende Cédric Van Branteghem. "Dat is het beste resultaat in 100 jaar."

Ook Jean-Michel Saive kon met een goed gevoel terugblikken op zijn eerste Spelen als voorzitter van het BOIC. "Ik ben echt super tevreden. We hebben 92 atleten van de 172 die een plaats in de top 8 bereikt hebben. Ik ben echt heel trots op deze cijfers."

Het beste resultaat in 100 jaar. De ene weg is die naar boven?

"Ik denk dat we in de toekomst naar deze 10 medailles zullen kijken, ja. Dat dat de nieuwe maatstaf is, daar kunnen we niet omheen. Maar vandaag is het nog te vroeg om naar LA te kijken", knipoogt Van Branteghem.

En het scheelde niet veel of de nieuwe maatstaf lag nog hoger. De meest ondankbare plaats was maar liefst 8 keer voor ons land.

"Een 4e plek is vaak pijnlijk, maar je kan er ook heel tevreden mee zijn. Denk maar aan Tim Brys bijvoorbeeld. En we moeten eerlijk toegeven dat we ook soms heel nipt een medaille hebben behaald. Dat is topsport", besloot Van Branteghem.