Parijs 2024 zit erop! Einde van de Olympische Spelen met een spetterende slotceremonie

ma 12 augustus 2024 00:07

Het doek is gevallen over de Olympische Spelen: het vuur is gedoofd, de olympische vlag is doorgegeven aan Los Angeles, gaststad in 2028. Bekijk hier nog eens de hoogtepunten van de slotceremonie in het Stade de France.

Léon Marchand als opener

Dé Franse vedette van deze Olympische Spelen mocht absoluut niet ontbreken in de slotceremonie. Zwemtalent Léon Marchand verscheen na een prachtige uitvoering van het lied “Sous le ciel de Paris” in de Jardin de Tuileries om de olympische vlam veilig richting het Stade de France te brengen. Marchand won maar liefst 4 gouden medailles op deze Spelen.

Intrede gouden Thiam

Wat een moment was het voor Nafi Thiam. Onze landgenote kreeg de eer om de Belgische vlag te dragen tijdens de slotceremonie. Samen met andere uitverkozenen betrad ze het Stade de France, het moment vastleggend met haar smartphone. Ongetwijfeld een onvergetelijk moment voor de drievoudige olympische kampioen.

Angèle maakt indruk

Niet alleen de Belgische atleten hielden de Belgische eer hoog op de slotceremonie. Onze landgenote en wereldster Angèle maakte haar opwachting met de Franse band Phoenix en de Franse producer Kavinsky. Op de tonen van “Nightcall” gaf de zangeres er een lap op.

IOC-voorzitter Thomas Bach: "Sensationele Spelen"

Na het muzikale spektakel was het de beurt aan IOC-voorzitter Thomas Bach om de honneurs waar te nemen. De voorzitter sprak het Stade de France toe en bedankte alle betrokken partijen uitgebreid. Bach verwees onder meer naar de oorlog en conflicten in de wereld en hoe de atleten en toeschouwers op deze Spelen een cultuur van vrede creëerden. “We weten dat de Spelen niet voor vrede kunnen zorgen, maar de Spelen kunnen wel zorgen voor een cultuur van vrede die de wereld inspireert.” Ook benadrukte hij het aparte karakter van deze Spelen. “Deze Spelen waren jonger, stedelijker, inclusiever en duurzamer. Het waren de eerste Spelen met volledige gendergelijkheid.” Afsluiten deed Bach met een mopje. Het waren sensationele Spelen, of ook “Seine”-sationele Spelen.

LA 2028

Na de toespraak van Bach werd het hoofdstuk Parijs afgesloten en waren alle ogen gericht op de Spelen van Los Angeles. Karen Bass, de burgemeester van Los Angeles, mocht de olympische vlam symbolisch in ontvangst nemen van IOC-voorzitter Thomas Bach en Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs. Tijdens het Amerikaanse volkslied was het de gymnaste Simone Biles die de eer had om de olympische vlag te dragen.

De intrede van Tom Cruise luidt het einde in van Parijs 2024

Totdat iemand neerdaalde van het dak van het Stade de France en er vandoor ging met de olympische vlag. Niemand minder dan acteur Tom Cruise sprong daarna op zijn motor om door te straten van Parijs te scheuren. Met een promofilmpje recht uit Hollywood belandde hij in Los Angeles en maakten de Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish en Snoop Dogg het feest compleet. Eindigen deden we in Parijs met een prachtige versie van "My Way" van Frank Sinatra. Bekijk hieronder de optredens nog eens opnieuw.