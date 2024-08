De metamorfose die Nafi Thiam aan een 3e olympische titel hielp: "Ze was het beu om met pijn te sporten"

za 10 augustus 2024 12:58

Nafi Thiam heeft zichzelf heruitgevonden om voor de 3e keer op rij olympisch goud te pakken in de zevenkamp. Een nieuwe omgeving en meer oog voor de loopnummers waren de ingrediënten voor een kleine metamorfose in de laatste jaren. "Ze staat weer met plezier op de piste", vertelde tienkamper Thomas Van der Plaetsen, die als broer van coach Michael alles op de eerste rij volgde.

De olympische zevenkamp is van Nafi Thiam, en dat drie edities op een rij. Maar een sinecure was het in Parijs zeker niet. Veel overschot was er niet in de afsluitende 800 meter na een ware uitputtingsslag. "Je staat twee dagen onder stress, fysiek en mentaal", weet tienkamper Thomas Van der Plaetsen. "Mensen onderschatten dat. Er kunnen heel veel twijfels komen, het is met ups en downs." "Aan de start van de 800 meter is iedereen kapot en dan gaat de deur open voor twijfels. Daar moet je dan tegen vechten, maar ze wist dat ze in haar beste vorm ooit zat en dat geeft vertrouwen."

Nafi wilde meer vertrouwen op de 800 meter. Thomas Van der Plaetsen

Thiam had wel een topprestatie nodig in de 800 meter: 2'10"62. Dat is geen toeval, weet Thomas Van der Plaetsen. Hij beleefde het mee van dichtbij dankzij zijn broer Michael, coach van Thiam. "Nafi wilde meer vertrouwen op de 800 meter, daar hebben ze hard op gewerkt. Ook op de maximale snelheid, dat zag je al op de 200 meter." Waren het blessures die haar van sterke loopprestaties hielden? "Ze heeft natuurlijk ook problemen gehad met haar achillespezen en haar enkel. Ze heeft heel consistent gewerkt en had veel vertrouwen in de 800 meter, ook al had ze die tot het EK in Rome alleen op training gedaan." Het harde werk heeft geloond. "Ze heeft constant dat tempo gelopen en ze was er gerust in, maar in de wedstrijd is het toch met een klein hartje."

Coach Michael Van der Plaetsen gaf de carrière van Thiam een nieuwe elan.

Nieuwe omgeving

In oktober 2022 nam Thiam afscheid van haar coach Roger Lespagnard. Ze koos voor een nieuwe omkadering. Nu bestaat haar entourage uit manager Helena Van der Plaetsen en coach Michael Van der Plaetsen. Broer Thomas ziet een geslaagde combinatie. "Ze hebben een vertrouwensband. Michael heeft het heel goed gedaan. Hij heeft aangevoeld wat Nafi wilde en heeft haar daarin voorzien." "Er was veel druk op zijn schouders. Het is een ondankbare positie, want je kan eigenlijk niet winnen", beseft Thomas Van der Plaetsen. "Nafi had iets nieuws nodig na Tokio. Michael heeft haar opnieuw de liefde voor de sport gegeven. Ze staat weer met plezier op de piste, dat verschil zag je hier ook."

Als je pijn hebt, is het moeilijk om met een leeg hoofd op de piste te staan. Thomas Van der Plaetsen