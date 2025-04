"Mijn vrouwelijke hormonen werkten echt niet mee": Demi Vollering is eerlijk over menstruatie na podiumplek in Luik

Demi Vollering strandde in Luik-Bastenaken-Luik pas op een derde plaats. Iets waar een winnares als zij normaal niet tevreden mee zou zijn, "maar vandaag was het echt het hoogst haalbare. De hormonen werkten niet mee", is ze na afloop openhartig over haar menstruatie.

"Het was haar laatste beurt en ze ging volledig all-out. Ik moest echt alle zeilen bijzetten. Ik probeerde te zeggen dat ze steady en easy moest rijden, maar uiteindelijk was het wel goed omdat we het daar ook alle andere rensters moeilijk maakten."

Toen een groepje met vier wegsprong uit het peloton op de Redoute was Vollering niet zeker van haar stuk. "Ik wist wel dat de laatste klim nog moest komen en die is altijd heel zwaar. Maar ik hoopte vooral om met andere rensters mee omhoog te geraken."



"Op een gegeven moment voelde ik mij zo slecht dat ik bang was om een gaatje te moeten laten. Gelukkig kon ik er mij doorheen vechten."



"Ik denk niet dat ik fouten heb gemaakt vandaag. Het team reed supersterk, dus ik wilde het heel graag afmaken voor hen. Aan de finish wist ik dat ik moest beginnen te sprinten om een kans te hebben om te winnen, maar we mogen trots zijn."



"Ik weet hoe snel Kim Le Court is, het is superverdiend voor haar. Het is een mooie renster om met de overwinning te gaan lopen. Het is leuk voor het vrouwenwielrennen om een nieuwe winnares te zien", besluit Vollering.