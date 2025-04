Bekerdroom van Matz Sels eindigt in halve finale: Man. City trekt naar eindstrijd van FA Cup tegen Crystal Palace

Het wonderseizoen van Nottingham Forest zal dan toch geen prijs opleveren. Matz Sels en co. droomden van de FA Cup, maar strandden vandaag in de halve finale tegen Manchester City. Daar was geen plek voor Belgen in de basis, Doku mocht wel kort invallen. The Citizens kunnen hun rampzalige jaar binnenkort wat kleur geven in de finale tegen Crystal Palace.