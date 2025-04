Karl en José zien hoe Remco Evenepoel de knop moet omdraaien richting de Tour: "En hij moet koersen zonder schrik om te verliezen"

Karl: Het klassieke voorjaar van 2025 zit erop. De monumenten zijn verdeeld: 2 voor Mathieu van der Poel (Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix), 2 voor Tadej Pogacar (Ronde van Vlaanderen en Luik). Dat laatste is vijftig jaar geleden dat iemand dat gedaan heeft, namelijk Eddy Merckx. Het is eigenlijk straf dat je niet de man van het voorjaar bent als je Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix wint.



José: Absoluut. Dan kan je natuurlijk maar achter één renner komen en dat is achter de wereldkampioen. Niet alleen draagt hij die trui. Hij is gewoon de beste renner van de wereld op dit moment.

Karl: Puur intrinsiek zijn er 2 coureurs die Pogacar kunnen bedreigen, die ermee mee kunnen en hem zelfs kunnen kloppen als ze ook in topvorm zijn. We hebben het dan over Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. Als Evenepoel niet thuis geeft, zoals vandaag in Luik-Bastenaken-Luik, krijg je het geijkte scenario: een onemanshow van de wereldkampioen.

José: Ja, helemaal. Ruben Van Gucht zei me zonet dat het eentonig wordt. Tja, je moet het erbij nemen. En dan moet je maar terugdenken aan de periode Merckx. Dat gebeurde toen ook. Dat is altijd gebeurd als er renners bovenuit steken. Dan moet je maar naar de koers kijken om te zien wie 2e en 3e wordt.

Karl: Remco Evenepoel kwam terug na een lange revalidatie, kwam terug met een knal en wint de Brabantse Pijl tegen Wout van Aert. Hij deed mee voor de overwinning in de Amstel Gold Race. In de Waalse Pijl moest hij afhaken. Op de slotklim wordt hij nog negende. Vandaag is er die offday. Zit daar een stukje logica in?

José: Voor de start zou je zeggen van nee, maar na de koers zou je zeggen van ja. We hebben hem gezien in de Brabantse Pijl. Pas bij de derde beurt over de Moskesstraat was hij goed. De Keutenberg in de Amstel Gold Race ging ook niet echt goed, zeker niet als het echt steil ging. Dan een vervolg daarbij op de Muur van Hoei.

Richting La Redoute vandaag was hij niet betrokken in de debatten. In ieder geval was het zeker niet de Remco Evenepoel die wijzelf, en ook hijzelf, verwacht hadden.



Karl: Het is 27 april vandaag. Dat is twee maanden en een dikke week tot aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dát is de knop die hij nu moet omdraaien. Heel snel deze Luik vergeten en volop werken met de focus op die Tour.



José: Ja, zeker. En koersen! Ik zou echt geen schrik hebben om te koersen. Ook geen schrik hebben om te verliezen. Niet naar elke koers gaan met het idee om te winnen, maar om dat lichaam op een of andere manier in koersmodus te brengen. Niet één dag goed en zeven dagen moeten rusten. Het is meer dan dat. Maar ja, daar zullen ze wel in de ploeg met voldoende verstand aan werken.