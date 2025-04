LIVE: Kan RWDM onder nieuwe coach zijn promotiedroom redden tegen Lokeren-Temse?

Werk aan de winkel voor RWDM

Op de slotspeeldag greep RWDM ultiem naast de rechtstreekse promotie op bezoek bij Zulte Waregem. Een tik die hard aankwam bij de Brusselaars. Via de Promotion Play-offs was er wel nog een sprankeltje hoop, maar in de heenmatch van donderdag bleek RWDM nog niet hersteld.



Het verloor met 2-0 op bezoek bij Lokeren-Temse en heeft dus heel wat werk op de plank. Wie de tweestrijd na vanavond overleeft, komt uit tegen Patro Eisden of Beveren. Ook daar wordt de return vanavond afgewerkt.