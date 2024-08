Tranen van blijdschap bij bronzen Sarah Chaari: "Dit is echt ongelooflijk!"

Wat een avond voor ons land. Sarah Chaari heeft in het olympisch taekwondotoernooi gezorgd voor een 9e Belgische medaille. Na een ijzingwekkend slot trok onze landgenote aan het langste eind en mag ze de bronzen medaille mee naar huis nemen. "Dit is echt ongelooflijk!"

Sarah Chaari heeft geschiedenis geschreven voor ons land. De taekondoin is de eerste Belgische atlete die een medaille kon winnen in het taekwondo.

Iets om zeer trots op te zijn. Chaari was onder de indruk van haar prestatie en verscheen dolgelukkig voor onze camera. "Dit is ongelooflijk! Het was niet gemakkelijk en er waren hoogtes en laagtes, maar ik ben echt heel tevreden."

Ondanks de bronzen medaille gaf onze landgenote met tranen in de ogen toe dat ze voor meer was gekomen. Na haar verloren halve finale wist ze dat goud buiten bereik was. "We houden het beste misschien wel voor de volgende Olympische Spelen. Vandaag was echt niet gemakkelijk. Ik was heel teleurgesteld na de halve finale."

Maar de bronzen medaille verzacht de pijn: "Nu ik een medaille heb gewonnen ben ik echt heel blij."

Onze landgenote maakte er een ware thriller van. Pas in de slotseconden kon ze de winnende punten scoren. "Je moet blijven gaan tot het einde."

Nog maar 19 jaar en nu al een olympische medaille rond haar nek. Wat betekent dat voor de jonge atlete? "Dat betekent dat ik hoop dat ik nog aan meer Olympische Spelen kan deelnemen, zodat ik nog meer medailles kan winnen met een mooiere kleur."

"Nu ga ik opnieuw trainen en het nieuwe seizoen voorbereiden."

Iemand die weet wat ze wil, en zich dus nu een bronzenmedaillewinnares mag noemen.