BRONS voor Sarah Chaari! Belgische keert in waanzinnige slotseconden een uitzichtloze situatie nog om

En dat is negen!



9 augustus 2024 zal met een nog iets dikkere pen in het boek van de Belgische sportgeschiedenis neergeschreven worden.



Na de medailles van Thiam en Vidts in de zevenkamp kaapte Sarah Chaari een klein kwartier later ook nog eens het brons weg in het taekwondo (-67 kg). De eerste ooit voor België in het taekwondo, het woord historisch is dus op zijn plaats.



Al kon het magische verhaal ook zomaar een ander einde gekend hebben.



Tegen de Oezbeekse Sobirjonova was Chaari de uitgesproken favoriete, maar dat was er niet aan te zien. In de eerste van drie rondes - in taekwondo wordt een kamp beslist volgens een "best of three" - degradeerde Sobirjonova onze landgenote volledig met enkele rake trappen. 16-2 was dan ook het harde verdict.



Chaari meteen met de rug tegen de muur, ronde twee moest hoe dan ook gewonnen worden. Wat ze ook deed.



De Belgische verscheen agressiever op de mat en blokte de aanvallen van haar tegenstander beter af. Met een klein verschil won ze de ronde en bracht ze de bordjes weer in evenwicht.



Een allesbeslissende derde ronde dus. Beide dames waren aan elkaar gewaagd, tot Chaari het gaspedaal induwde en in de allerlaatste seconde haar concurrente tegen de mat werkte. Na even twijfel gaf de scheidsrechter groen licht: het was de 19-jarige uit Charleroi die het brons mocht ophalen.



Chaari maakte deze avond zo nog wat magischer. Drie medailles op één dag, de Belgische delegatie in Parijs gaat een lange feestnacht tegemoet.