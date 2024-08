Dennis Xhaët zwaait met lof na Cats-kunststukje: "De allerbeste Emma Meesseman die we ooit gezien hebben"

wo 7 augustus 2024 17:34

Met een demonstratie tegen Spanje hebben de Belgian Cats zich voor het eerst in de geschiedenis bij de laatste vier geschaard op de Olympische Spelen. Basketbalcommentator en analist Dennis Xhaët analyseert in de Sporza-studio de historische zege van de Belgische basketbalvrouwen.

"Gigantische sportgeschiedenis". Dennis Xhaët schuwt de superlatieven niet in zijn analyse van Spanje-België. Hoe keek hij naar de historische wedstrijd van de Belgen? "Het begin was offensief geweldig, maar defensief niet. Er werden te veel open shots toegelaten. Maar vanaf het 2e quarter zag je wel die goeie rotaties in verdediging. En als die defense begint te draaien, zijn deze Belgian Cats een geweldige ploeg." "Het was ook echt een teameffort vandaag, met 4 speelsters in de dubbele cijfers en eentje die 8 punten maakte. Als je dat doortrekt in de breedte is België echt een heel sterk team."

Als die defense begint te draaien, zijn deze Belgian Cats een geweldige ploeg. Dennis Xhaët

Een collectieve overwinning dus, maar wel opnieuw met een magistrale Emma Meesseman. "Zij is de metronoom van dit team. Zij zette de toon met die eerste twee driepunters. Dat zorgt voor zoveel vertrouwen in dat team." "Emma is een echte winnaar. Zij moet eigenlijk elke aanval één keer de bal raken en dan weet je dat er goeie dingen zullen gebeuren. Zij is onze Nikola Jokic, de beste speler ter wereld bij de mannen." "Ze is zo cruciaal, doet zoveel kleine dingetjes goed, ook in verdediging. Dit toernooi is zij ook meer dan ooit de leider van deze ploeg. In die rol is ze gegroeid en het is ook logisch dat ze die rol opneemt, want zij heeft alles gezien en alles gewonnen. Dit is de allerbeste Emma Meesseman die we ooit gezien hebben."

Emma Meesseman is onze Nikola Jokic. Dennis Xhaët

Tegen Spanje stond ook Kyara Linskens op. De Belgische center was vorig jaar de MVP in de EK-finale en vond ook nu tegen de Spanjaarden eindelijk weer haar allerbeste niveau. "Zij is altijd belangrijk voor deze ploeg, maar in de groepsfase merkte je dat ze af en toe leek te aarzelen. Nu was ze veel bepalender: 19 punten en 8 rebounds. Dan heb je een extra wapen." "Het scorend vermogen van dit team is niet altijd zo indrukwekkend, maar Linskens heeft dat wel. Die rol heeft ze vandaag ook perfect ingevuld. Als zij ook in de halve finale zo agressief is, is dat weer een extra factor voor de verdediging om rekening mee te houden."

De ontlading bij de Belgian Cats in beeld.

"Fantastische Delaere"

Tegen Spanje zagen we ook voor het eerst dat bondscoach Rachid Meziane zijn volledige bank gebruikte. De invallers kweten zich van hun job, maar Dennis Xhäet wil ook nog een bloemetje gooien naar de onvolprezen basisspeelster Antonia Delaere. "Zij is altijd zo belangrijk voor dit team. Naast Emma Meesseman is Delaere de belangrijkste speelster. Zij is de lijm van de ploeg", legt Xhaët het belang van Delaere uit. "Antonia kan scoren, heeft een shot en doet zoveel kleine dingen die je niet ziet. Ze beweegt ook héél goed zonder de bal. En die chemie met Meesseman... Ik denk niet dat Emma met iemand een beter chemistry heeft dan met Delaere. Ook in defense staat ze er altijd. Ik vind Delaere echt een fantastische speler."

België verloor tegen Spanje 22 keer de bal. Dat moet echt wel beter in de halve finale. Dennis Xhaët