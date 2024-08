VIDEO - "Dit is zonder contact slecht neerkomen": enkelblessure Becky Massey is domper op feestvreugde bij Cats

wo 7 augustus 2024 16:16

Dansende Cats na de laatste buzzer. Alleen Becky Massey moest met een bezorgde blik toekijken. De center liep in het derde kwart een enkelblessure op en kon niet meer in actie komen. "Het is afwachten hoe serieus dit is", aldus analist Dennis Xhaët. Bekijk hieronder het moment waarop Massey zich blesseerde.

Het uitvallen van Becky Massey was toch een kleine domper op de feestvreugde bij de Belgian Cats. Zeker mocht ze door de blessure straks ook de historische halve finale missen. "Het is toch een rotatie die je minder hebt", aldus analist Dennis Xhaët over de mogelijke impact. "Massey was vooral belangrijk in haar defensieve werk, ze zorgde niet voor extra scorend vermogen. Het is ook een vervelende blessure om op te lopen. Je voet omslaan is dé basketblessure. Vaak gebeurt het wanneer je op iemands voet landt, maar dit was zonder contact slecht neerkomen."

Met een scheurtje kan je misschien verder spelen. Dennis Xhaët