Belgian Cats plaatsen zich voor historische halve finale na knalprestatie tegen Spanje

Op één zege van een olympische medaille. De Belgian Cats hebben in hun kwartfinale tegen Spanje opnieuw een stukje basketbalgeschiedenis geschreven door zich overtuigend bij de laatste vier te scharen. Vrijdag om 17u30 wacht Frankrijk of Duitsland.

Zichzelf in een positie zetten om voor de medailles te spelen: dat en niets minder was altijd de ambitie van de Belgian Cats op deze Olympische Spelen. Om die ambitie waar te maken - en ook beter te doen dan in Tokio - moest er gewonnen worden van Spanje.

Niet langer in Rijsel, waar de Belgen in de groepsfase halve thuismatchen mochten spelen, maar wel in Parijs. Toch leek die verdere verplaatsing de Belgische fans niet te deren: ook vandaag konden de Cats opnieuw rekenen op de massale steun van hun supporters.

Die zagen een bijzonder hoogstaand eerste quarter (26-26), waarin langs beide kanten aan een hoog percentage afgewerkt werd. Maar waar bij België het gevaar van alle kanten kwam, teerde Spanje vooral op de genaturaliseerde Amerikaanse Megan Gustafson.

Zij was vooral in de beginfase een gesel voor de Belgische defensie, maar in je eentje win je geen wedstrijden. En terwijl Gustafson mondjesmaat uit de wedstrijd verdween, bleef bij België iedereen op niveau spelen.

Linskens haalde opnieuw haar MVP-niveau van de EK-finale van vorig jaar, Ramette ging door op haar elan van Japan, Delaere liet zich opnieuw offensief gelden en ook Vanloo vond haar shot. Bij de rust was het verschil 11 punten: 37-48.