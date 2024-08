En nu? Dit is de weg naar een medaille op de Olympische Spelen voor de Belgian Cats

De Belgian Cats gaan nog niet naar huis, bijlange niet. Na hun zege in de kwartfinales tegen Spanje spelen ze vrijdag hun halve finale. De tegenstander kennen ze momenteel nog niet. De kleine finale wordt zondag net voor de middag gespeeld, goud is de inzet zondagnamiddag om 15.30 uur.

De Belgian Cats kunnen even nagenieten en straks vanaf 18 uur kijken naar de kwartfinale tussen Duitsland en Frankrijk. De winnaar wordt vrijdag hun volgende opponent in de halve finales.

In de groepsfase verloren de Cats nog van Duitsland, waarna ze uit een ander vaatje moesten tappen om zich toch nog tot in dit stadium te knokken.

De andere halve finale gaat tussen Australië (dat Servië klopte) en Nigeria of de VS, die vanaf 21.30 uur de laatste kwartfinale spelen.

Vrijdag krijgen we dus de halve finales. Vermoedelijk spelen de Cats om 17.30 uur tegen Duitsland of Frankrijk, om 21 uur zal de andere halve finale (Australië tegen de VS?) geprogrammeerd worden.

Als de Cats vrijdag verliezen, spelen ze zondag om 11.30 uur de match voor het brons. Winnen ze hun halve finale, dan staat goud zondag vanaf 15.30 uur op het spel.