Aftellen naar Parijs-Roubaix: Vermeersch en Wellens staan debutant Pogacar bij

2 Belgen naast Pogacar

In de selectie rond Tadej Pogacar zitten naast Florian Vermeersch en Tim Wellens ook de Deen Mikkel Bjerg, de Colombiaan Sebastian Molano, de Portugees Antonio Morgado en de Duitser Nils Politt.



Bij zijn langverwachte debuut op de kasseien van Parijs-Roubaix hoopt Pogacar op de ervaring van zijn ploegmaats te kunnen rekenen, zegt de Sloveen. "Dit is een compleet andere wedstrijd. Het is nieuw terrein voor me, maar ik ga de uitdaging volledig aan."



"We hebben een heel sterke ploeg, met jongens die veel ervaring hebben. Dat kunnen we in ons voordeel gebruiken. Het wordt een erg zware wedstrijd, maar ik denk dat, met de vorm die ik nu heb, dit het juiste moment is om het in ieder geval te proberen."