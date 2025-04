Lidl-Trek wordt beloond in de Scheldeprijs: Elisa Balsamo sprint naar de overwinning

kalender wo 9 april 2025 14:57

Scheldeprijs (vrouwen) Scheldeprijs vlak 130 km 11:40 Schoten - 14:45 Schoten Elisa Balsamo einde 0 20 40 60 80 100 130

Het machtsvacuüm dat Lorena Wiebes gelaten heeft in Schoten, is ingevuld door Elisa Balsamo. De voormalige wereldkampioene won de Scheldeprijs in een massasprint voor Charlotte Kool en Chiara Consonni. Lidl-Trek had de controle over de koers, Balsamo maakte het af. De Italiaanse is een nieuwe naam op de erelijst aangezien viervoudig winnares Wiebes niet aan de start stond.

Dwars door Vlaanderen vrouwen Sleutelmoment Na de laatste passage over de kasseien van de Broekstraat op 6 kilometer van de meet bedroeg de voorsprong van de leiders nog een 20-tal seconden. Het gepoker in de kopgroep begon echter te vroeg. Winnaar van de dag Na 4 keer Wiebes pronkt nu ook de naam van Elisa Balsamo op de erelijst van de Scheldeprijs. De Italiaanse haalde eerder al het podium in Gent-Wevelgem, Classic Brugge-De Panne en Dwars voor Vlaanderen, maar staat vandaag eindelijk op het hoogste schavotje. Verliezer van de dag Charlotte Kool zal balen dat er niemand van haar team in de kopgroep zat. Daardoor moest Team Picnic PostNL het gat dichten en kwam de Nederlandse in de finale enkele rensters te kort voor een optimale lead-out.

Er zijn nog zekerheden in het leven: belastingen, de dood en de Scheldeprijs die eindigt op een massasprint. Twee moedige vluchtsters probeerden het aangekondigde scenario te ontlopen. Het peloton zag het graag gebeuren, controleerde gemakkelijk en liet de voorsprong nooit hoger oplopen dan 2 minuten en 30 seconden. Toen de voorsprong van de koplopers langzamerhand wegebde, zag Zoe Backstedt op 25 kilometer van de streep haar kans op de kasseien van de Broekstraat. Een groepje met onder meer Femke Gerritse en Julie De Wilde sloot aan en reed naar de leiders toe. Even leek het erop dat het peloton te laat in actie was geschoten om het gat te dichten, maar op 2 kilometer van de streep was het lied van de 10 koplopers uitgezongen en kwam alles terug samen. Clara Copponi bracht haar kopvrouw Elisa Balsamo in een zetel naar de laatste meters en de Italiaanse maakte het karwei keurig af. Charlotte Kool kwam nog in de buurt, maar moest genoegen nemen met een tweede plaats. Chiara Consonni werd derde.

Reacties

Elisa Balsamo: "Ik ben blij dat ik vandaag eindelijk het werk van de hele ploeg kan afmaken. Met Henderson hadden we iemand in de kopgroep, waardoor wij het gat niet toe moesten rijden", aldus de winnares. "Toen alles uiteindelijk terug samen kwam, deed de lead-out het fantastisch." Kool: "Er zat vandaag niet meer in nadat onze ploeg het gat had moeten dichten", zei een zichtbaar teleurgestelde Kool aan de streep. "Het is zonde dat we de vlucht missen, want ik voelde me goed. In de sprint zat ik wel wat ver en miste ik ook wat kracht."

Uitslag Scheldeprijs ranking naam resultaat ploeg 1 Elisa Balsamo in 3u11'25" 2 Charlotte Kool 3 Chiara Consonni 4 Barbara Guarischi 5 Kathrin Schweinberger 6 Silvia Zanardi 7 Georgia Baker 8 Marith Vanhove 9 Amalie Dideriksen 10 Lucie Fityus meer tonen