LIVESTREAM Scheldeprijs: Niets lijkt een massasprint nog in de weg te staan, controle overheerst in het peloton

3 oud-winnaars aan de start

Jasper Philipsen is een van de drie mannen in dit peloton die al op de erelijst prijkt van de Scheldeprijs. Hij was de snelste in 2021 en 2023. Als die regelmaat zich doorzet, wordt 2025 dus opnieuw het jaar van de Vlam van Ham.



Titelverdediger Tim Merlier kan zich dan weer op gelijkte hoogte van Philipsen hijsen met een tweede Scheldeprijs. Ook Alexander Kristoff telt twee overwinningen in de Scheldeprijs.



In de doorregende en uitgewaaide editie van 2022 won de Noor solo, 10 jaar geleden al triomfeerde hij in 2015 in Schoten, enkele dagen na zijn winst in de Ronde van Vlaanderen.