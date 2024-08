USA-coach en Mystics-brein Mike Thibault looft Belgen en richt zich (weer) tot Meesseman: "Kom mee naar huis"

ma 5 augustus 2024 10:02

De hele basketbalwereld was zondag even in de ban van de Belgen. Zo deed de knalprestatie van de Belgian Cats ook de assistent-coach van Team USA stiekem glunderen. Al was dat vooral omdat de wedstrijd een blij weerzien was met Julie Vanloo en Emma Meesseman, zijn huidige en voormalige protegé bij de Washington Mystics. Voor beiden had hij mooie woorden over.

"Het mirakel van Rijsel" is ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. Zelfs in het kamp van het schijnbaar ongenaakbare Team USA was de monsterzege van de Belgian Cats tegen Japan het gespreksonderwerp. "Ik heb de match in ons hotel gezien en we hadden ook enkele andere mensen in de zaal om te scouten", vertelt de Amerikaanse assistent-coach Mike Thibault - die tijdens het WNBA-seizoen de Washington Mystics van onze landgenote Julie Vanloo coacht. "Ik had het voor de wedstrijd nog tegen Julie (Vanloo, red.) gezegd: jullie zijn in staat om dit te doen. Het was natuurlijk geen gemakkelijke opdracht, maar wanneer je gelooft in iets als team, is er veel mogelijk."

Kijk, ze is de ster geworden die iedereen dacht dat ze ooit kon zijn. Mike Thibault

De 73-jarige gerenommeerde coach is ook degene die Vanloo op haar 31e als "rookie" naar Washington haalde. Een keuze waar hij nog geen spijt van gehad heeft. Integendeel. "Ze heeft het al heel goed gedaan bij ons. Het was altijd haar droom om te debuteren in de WNBA. Die kans heeft ze ook gegrepen en ze is inmiddels enorm gegroeid als speelster. Zowel haar ervaring bij ons als bij de nationale ploeg heeft alvast bijgedragen tot haar ontwikkeling." "Ze heeft inmiddels ook geleerd om beide "guard"-posities te bekleden. Ook dat maakt haar nog wat extra waardevol - zeker met al die blessures die wij gehad hebben, heeft ze veel minuten moeten maken als "pointguard". En ik geloof dat ze nóg heel wat groeipotentieel heeft."

Vanloo bij de Washington Mystics.

Lokroep