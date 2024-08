William De Smet kan het tij niet keren en zakt verder weg naar de 22e plaats

William De Smet raakt na een uitstekende start in de ILCA 7-klasse niet uit de neerwaartse spiraal. Op de vierde competitiedag is hij teruggezakt naar de 22e plaats.

Gisteren tuimelde William De Smet al van de knappe 8e naar de 19e plaats en vandaag verloor hij opnieuw 3 plaatsen.



Hij finishte niet in de eerste regatta en eindigde in de tweede reeks pas als 18e. Na 8 regatta's heeft De Smet een totaal van 130 punten en daarmee staat hij als 22e halfweg het deelnemersveld.



Er staan nog 2 regatta's op het menu. Na 10 regatta's plaatst de top tien zich voor de medalrace, waarin dubbele punten te verdienen zijn.



De leiding is nog steeds in handen van de Australische titelverdediger Matt Wearn, de echtgenoot van Emma Plasschaert. Hij heeft een ruime voorsprong op de Cyprioot Pavlos Kontides.