Ex-Red Lion Thomas Briels zag afscheid van een tijdperk in Parijs: "Hopelijk volgt nieuwe gouden generatie"

ma 5 augustus 2024 11:36

Een klap die ongemeen hard aankwam, bij de Red Lions zelf en bij alle Belgische supporters. Ook bij voormalig Red Lion Thomas Briels doet de uitschakeling tegen Spanje veel pijn. Al kijkt hij ook hoopvol naar de toekomst, met opnieuw succescoach Shane McLeod aan het roer. "De beste keuze die de federatie kon maken, maar het zal tijd kosten om weer op te bouwen richting titels."

In Tokio was hij er nog bij voor het gouden hoogtepunt, inmiddels is Thomas Briels al bijna 3 jaar Red Lion af. Had hij de onverwachte uitschakeling van zijn voormalige ploegmaats tegen Spanje zien aankomen? "Nee, helemaal niet na de poulefase. Daar vond ik ze zeker tegen Australië heel sterk spelen. Maar je weet dat het altijd kan gebeuren in een knock-outfase." De gigantische ontgoocheling bij de Red Lions raakte Briels uiteraard nog steeds. "Het zijn vrienden waarmee ik 10 jaar lang heb samengespeeld. Je gunt hen het beste en weet wat ze er allemaal voor doen." "3 jaar trainen voor de Olympische Spelen en er dan uitgaan in de kwartfinale, dat doet bij hen en ook bij mijzelf pijn." "Binnen de groep zal de teleurstelling supergroot zijn. Langs de ene kant zijn er wel jongens die alles al gewonnen hebben en dit zullen kunnen plaatsen. Aan de andere kant kan dit alleen maar een goede les zijn voor de olympische debutanten." "Het is mooi om op het hoogste podium te spelen en je weet dat je er dan moet staan: elk foutje wordt afgestraft. Dit is een mooie motivatie voor de jonge gasten."

De teleurstelling bij de Red Lions was enorm.

Opbouw van nieuwe (gouden?) generatie

Afscheid van een generatie, daar durfde Briels ook wel over te spreken na de Spelen in Parijs. "Er zullen zeker een vijftal spelers stoppen. Het is aan de nieuwe generatie om weer op te bouwen. Je wordt niet op één, twee, drie olympisch of wereldkampioen." "De federatie en de staff hebben het wel goed gedaan door al jongeren in te passen. Ook zij die nu al hebben meegespeeld, hebben een goed toernooi achter de rug. De goede structuur is er en hopelijk wordt het weer een gouden generatie."

De keuze voor opnieuw Shane McLeod is de beste die de federatie kon maken. Thomas Briels

Dat zal weer met ex-bondscoach Shane McLeod aan het roer zijn. De succestrainer keerde terug als assistent en neemt na de Spelen over van huidig trainer Michel van den Heuvel.

"Toen Shane overnam in 2015, heerste er echt een negatieve sfeer binnen de ploeg", herinnert Briels zich. "Op heel korte tijd heeft hij dat omgedraaid en op 6 jaar alles gewonnen wat er te winnen valt. Hij was de beste coach die ik ooit heb gehad."

"Echt een peoplemanager, zeker voor een jonge groep is zijn ervaring heel belangrijk. Het is de beste keuze die de federatie kon maken. Maar het zal tijd kosten om weer op te bouwen richting titels winnen."

Shane McLeod treedt weer vol in de schijnwerpers bij de Red Lions.

Onbewuste onderschatting

Nog even terug naar de thriller tegen Spanje. Een nagelbijter van jewelste was het wel, met de 3-3 die nog heel dichtbij was in het slot. "Het was niet normaal. Ik dacht: wat heb ik mijn vrienden en familie aangedaan tijdens mijn carrière?" "Als je op het veld staat, is dat anders. Dan heb je het zelf in de hand. Buiten het veld kan je niets doen, alleen kijken." "Ik had er wel nog vertrouwen in dat die laatste strafcorner erin zou gaan. Terugkeren terwijl het er niet goed uit zag, dat is al zo veel gebeurd. Maar deze keer lukte het net niet. Dat geluk heb je ook nodig."

Spanje werd onbewust misschien wat onderschat, het is niet hetzelfde als tegen Nederland of Australië. Thomas Briels

Vooraf leek Spanje een goed verteerbaar hapje te worden voor de Lions. Was er sprake van onderschatting? "Ik denk niet dat dat snel het geval is in de kwartfinale op de Olympische Spelen."

"Onbewust kan dat misschien wel, want het is niet hetzelfde als tegen Nederland of Australië. Maar de top van het mannenhockey ligt nu eenmaal heel dicht tegen elkaar, met een stuk of 6-7 landen die kans maken op een medaille."

"Al is Spanje echt een outsider bij de outsiders gezien hun resultaten van het afgelopen jaar. Ook daar moet je wel op de top van je kunnen tegen spelen."

Kwaliteit die net te laat kwam bovendrijven