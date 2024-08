Volgens José De Cauwer is dit nog maar het begin van "de kleine anaconda": "Ik denk dat er bij Remco nog veel kan bijkomen"

zo 4 augustus 2024 06:15

Nadat ze van de eerste emoties bekomen waren, blikten Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer nog even terug op de ongeziene prestatie van Remco Evenepoel op deze Olympische Spelen. Maar onze commentatoren blikken ook vooruit en stellen vast dat de toekomst er best rooskleurig uitziet.

Karl: "Kunnen we deze prestatie wel hoog genoeg inschatten?"



José: "Dat hoop ik tenminste. Ik wil en zal dit moment bewaren. Hoe ik de magie ervan zal bewaren? Ik zie dit voor me. Met mijn ogen open. Voor de rest van mijn leven."



Karl: "Het is onwaarschijnlijk. Vooral omdat, als je de interviews hoort, hij het doet zoals hij het binnen de ploeg voorspeld heeft."



José: "Vooral de manier waarop hij de koers naar zijn hand zet, is fenomenaal. Iedereen weet het. Het is geen verrassing."



"Als hij 5 seconden weg is, dan denk je: "Het zal toch niet waar zijn." En ook het peloton denkt dat volgens mij."



Karl: "Er is een wielerwet die zegt: als je in het wiel zit, kan je er moeilijk uitgereden worden. Wel, Evenepoel tart alle wielerwetten."



José: "Hij heeft sowieso het voordeel van de aerodynamica. Maar dan nog.

Probeer maar eens een wielertoerist uit het wiel te rijden."



"Evenepoel doet het heel langzaam. Zoals pa Evenepoel het zei: "Hij knijpt ze dood." Zoals een kleine anaconda. Versmachtend."

Karl: "Opvallend feit: er had iemand zijn andere gouden medaille meegepakt “voor het geval dat”."

José: "Zou dit met voorbedachten rade zijn? Er is in elk geval toch rekening mee gehouden. Anders lag die medaille nog in België, hoor." "Hij had het voorspeld, net zoals op het WK in Wollongong. Ook daar zei hij dat hij na enkele dagen nog beter was dan in het begin." "Vooral het ogenschijnlijke gemak waarmee hij dit doet. Wegrijden, versnellen en anderhalve minuut pakken zonder die lekke band. Zomaar." Karl: "We mogen niet vergeten welk werk eraan vooraf ging door entourage, de Belgische ploeg, het hele team." José: "Ik zou in de eerste plaats zijn eigen ploeg en zijn eigen entourage nemen. Met daarbij zijn vrouw en zijn familie. Er is tenslotte al heel veel gebeurd in die korte tijd dat hij renner is." "En dan uiteraard de opvang van de Belgische ploeg, met inbreng van eigen personeel en eigen verzorger. Wat echt een goede zaak is." "Rani Rosius zei nog dat ze haar eigen verzorger of trainer niet mocht meepakken. Volgens mij gaat dit een en ander doen veranderen."

Men zegt wel eens dat er niet veel meer kan bijkomen. Wel, ik denk dat er bij Remco nog wel veel kan bijkomen. Al was het maar aan ervaring. José De Cauwer